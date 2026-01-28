El rescate de alimentos no se toma vacaciones: Cheaf presente en Mendoza

La app se descarga de forma gratuita desde cualquier celular para adquirir alimentos desde 50% de descuento en plena temporada alta. Los comercios que reciben turismo durante la temporada, aprovechan a sumarse al «desperdicio cero» impulsado por Cheaf.

Mientras miles de argentinos se preparan para disfrutar de sus vacaciones, Cheaf, la app líder en rescate de alimentos y oportunidades gastronómicas, anuncia que estará activa durante todo el verano en los principales destinos turísticos del país.

Este verano, usuarios y comercios podrán conectarse en la Costa Atlántica en Mar del Plata, Necochea, Miramar, Villa Gesell, Pinamar, San Clemente y San Bernardo del Tuyú. En Mendoza, en la ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Luján De Cuyo y San Rafael; en Córdoba en Ciudad de Córdoba y en Villa Carlos Paz; y en Santa Fe en la ciudad de Rosario.

En todos estos puntos de venta, los usuarios podrán seguir aprovechando los descuentos en productos de panaderías, supermercados, pastelerías y otros, con más del 50% de descuento, impulsando así un modelo de consumo más inteligente, accesible y sustentable.

¿Cómo funciona Cheaf?

Para sumarse al rescate de alimentos junto con Cheaf hay que seguir un proceso simple y accesible:

Descargar la app gratis desde Apple Store o Google Play. Registrarse con número de teléfono, nombre, correo electrónico y ubicación. Buscar los locales adheridos más cercanos. Elegir una categoría (verduras y/o productos naturales, lácteos, fiambres, carnes o panificados y pastas). Comprar la bolsa sorpresa seleccionada con tarjeta de crédito o débito mediante la app. Ir a retirarla en el día al local correspondiente.

Con esta iniciativa, Cheaf continúa consolidándose como una solución innovadora que conecta tecnología, sostenibilidad y hábitos de consumo responsables. Cada compra permite evitar que alimentos en perfecto estado terminen en la basura, contribuyendo a un verano sin desperdicio.

Nacida en Ciudad de México en 2020, en plena pandemia, la plataforma fue creada por el europeo Kim Durand y por Elena López. Hoy en día, Cheaf opera en México, Chile, Argentina y recientemente en Colombia y próximamente en otros mercados de la región, y ya rescató más de 9.000 toneladas de alimentos y superó los 6 millones de descargas.

Para conocer más sobre la iniciativa o sumar tu comercio a la comunidad de Cheaf, visitá el sitio web www.cheaf.com

Acerca de Cheaf

Cheaf es una aplicación móvil que contribuye a reducir el desperdicio de comida. Su plataforma tecnológica le permite a supermercados, restaurantes y tiendas ofrecer sus excedentes, mientras que los clientes tienen la oportunidad de rescatar paquetes de alimentos con un alto porcentaje de descuento. Nacida en Ciudad de México a mediados de 2020, hoy se encuentra presente en otras 23 ciudades de ese país y acaba de iniciar su plan de expansión en la región, abriendo oficinas en Chile, Argentina y Colombia. Cheaf es una alternativa donde comercios y consumidores participan para reducir el desperdicio de comida y la huella de carbono que esto genera.