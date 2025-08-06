El ilusionista más reconocido de Argentina llega a Mendoza con un show que te volará la cabeza

El máximo exponente del ilusionismo en Argentina llega a Mendoza con un espectáculo único que combina magia, mentalismo e historias que cruzan fronteras. Después de recorrer el mundo con sus ilusiones -tanto en escenarios como en plataformas digitales- el reconocido ilusionista Adrián Lacroix presenta NOMAD, su nuevo show en el Teatro Selectro (Capitán De Fragata Moyano 102, Cdad.), el viernes 5 de septiembre 21 h.

Con una propuesta innovadora que conecta el pasado, el presente y predice el futuro, NOMAD es una experiencia de asombro en estado puro. A través de rutinas sorprendentes y momentos de interacción con el público, Lacroix invita a dejarse llevar por un viaje que borra los límites entre lo real y lo imposible. Se viene un espectáculo imperdible y las entradas ya se pueden conseguir en Entradaweb.com.ar

Reseña

Durante la pandemia, fue pionero en llevar la magia a plataformas virtuales: creó un espectáculo pensado para Zoom en el que las ilusiones ocurrían en la casa del espectador, sin contacto físico. Esa propuesta lo posicionó como un referente global de la magia virtual.

Su talento traspasó fronteras y dejó huella en figuras de enorme prestigio. Ha sorprendido a David Copperfield, Penn & Teller, David Blaine, Dave Chappelle y Darren Aronofsky, y en 2024 fue invitado por el propio Copperfield a recorrer su museo privado en Las Vegas, un honor reservado a muy pocos.

Adrián Lacroix no solo es ilusionista, también es inventor de rutinas que hoy son utilizadas por los más grandes magos del mundo. En la escena local, ha sido clave en el regreso de la magia al mainstream porteño, con funciones con entradas agotadas en espacios como La Trastienda, el ND Teatro y el Ópera.

Su estilo -preciso, psicológico, elegante- contrasta con el tono humorístico o efectista de la magia tradicional, y genera una experiencia que incomoda por su verosimilitud y permanece en la memoria del espectador.

En los últimos meses, se volvió viral en redes sociales por sus apariciones en medios y streamings, sorprendiendo a figuras como Migue Granados, Matías Martin, Emilia Attias y, recientemente, Mario Pergolini.

Además, ha realizado espectáculos privados para celebridades de Hollywood, políticos y CEOs internacionales, consolidando su lugar como un artista de proyección global.

NOMAD marca su regreso a los escenarios con un espectáculo renovado, emotivo y lleno de momentos memorables que desafían la lógica y expanden la imaginación.