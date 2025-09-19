El elenco Colgadísimas regresa con “Todo incluido”: un viaje teatral desopilante

Silvina Saboini y Melly Onofri llevan las vacaciones al escenario para recorrer un espectáculo lleno de personajes, canciones y divertidas situaciones. La cita es el 27 de septiembre en el Teatro Quintanilla. Localidades disponibles por EntradaWeb.

El elenco Colgadísimas presenta el sábado 27 de septiembre en el Teatro Quintanilla “Todo incluido”. Un espectáculo de humor donde las vacaciones llegan al escenario para proponer un viaje teatral desopilante. Las localidades ya están disponibles por EntradaWeb.

Fiel al estilo que las caracteriza, Silvia Saboini y Melly Onofri, escriben, dirigen y protagonizan un espectáculo al estilo café concert, lleno de personajes entrañables, canciones y momentos disparatados sobre diferentes situaciones de la vida cotidiana.

La nueva forma de vacacionar que ofrece paquetes “all Inclusive” se propone como parodia mediante la cual las personas eligen no pensar y tener todo resuelto.

“La propuesta es reír de la dependencia que tenemos de lo que deseamos o de lo que tenemos, y de la pasión por querer tener tooooodo resuelto. Una nueva forma de vacacionar llevado a lo cotidiano, en la búsqueda de la felicidad.”, reza la sinopsis.

Las creadoras de show humorísticos como “Docentes al palo” y “Las buscavidas”, vuelven a poner en escena esta obra que hace del deseo de tener una vida al estilo “todo incluido”, un verdadero paso de comedia.

La cita que el público no puede perderse será el sábado 27 de septiembre, a las 21.30hs, en el Teatro Quintanilla (subsuelo Plaza Independencia).

Las entradas están disponibles por EntradaWeb. El valor general es de $12.000 y hasta el 21 de septiembre se pueden adquirir con descuento a $10.000. También hay entradas disponibles el día de la función en taquilla.

Ficha del evento:

Obra: “Todo incluido”. Humor. Elenco Colgadísimas.

Función: sábado 27 de septiembre.

Hora: 21.30hs.

Lugar: Teatro Quintanilla (subsuelo Plaza Independencia).

Entradas: General $12000 | Anticipada hasta el 21 de septiembre: $10000.

Por EntradaWeb o en taquilla una hora antes de la función.

Ficha técnica y artística:

Espectáculo: “Todo incluido”.

Elenco Colgadísimas: Silvia Saboini y Melly Onofri.

Idea, textos, realización y dirección: Silvia Saboini y Melly Onofri.

Producción: Paula Ledaca.