El ecosistema ejecutivo de Mendoza destaca la premiación de Patricia Soria y su startup QuienVino

La Asociación de Ejecutivos de Mendoza celebra el reconocimiento otorgado a su socia y referente del espacio HI TECH, quien fue distinguida por la Federación Económica de Mendoza con el premio “Mujer Empresaria en Innovación y Redes 2026”.

Patricia Soria es la creadora de QuienVino, una startup que ha revolucionado la gestión del capital humano mediante soluciones digitales escalables aplicadas en diversos sectores del país.

Este galardón subraya el talento del liderazgo femenino y la capacidad de los miembros de AEM para encabezar la transformación digital en sectores estratégicos.

El valor del asociativismo y el liderazgo digital

Desde su rol en AEM, Patricia destacó que este logro es fruto del trabajo colaborativo. «El crecimiento de una startup no es un camino que se pueda recorrer en soledad; el asociativismo y el networking te abren muchas puertas», afirmó. Según la empresaria, espacios como AEM permiten acelerar decisiones y generar oportunidades concretas al compartir experiencias reales.

Al analizar el panorama actual de los negocios en Mendoza, Soria -quien también impulsa el espacio HI TECH dentro de AEM- sostuvo que la barrera principal para la modernización no es tecnológica, sino cultural. «Muchas empresas asocian la tecnología con algo complejo o costoso, pero cuando está bien pensada, no reemplaza a las personas, sino que las libera», explicó. Para consolidarse en un sector históricamente masculinizado, Patricia atribuye su éxito a tres pilares: estudio constante, consistencia y audacia.

Proyección 2026: de Mendoza a la región

Tras recibir el premio, Soria adelantó planes de expansión para su firma. «Hoy QuienVino ya está consolidado en distintas provincias de Argentina y el próximo paso es mirar hacia la región latinoamericana», aseguró. Para AEM, contar con referentes como Patricia fortalece la misión de profesionalizar la gestión ejecutiva.

Como define la premiada: «Un buen ejecutivo hoy no es el que más controla, sino el que entiende qué procesos automatizar y dónde poner el foco humano». Desde su espacio HI TECH, la asociación continuará acercando la tecnología a los empresarios para potenciar el crecimiento de Mendoza.