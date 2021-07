El 92% de los viajeros argentinos buscará hospedajes sustentables

Booking.com publicó su informe sobre turismo sustentable de 2021, recopilando información sobre la opinión de más de 29.000 personas de 30 países distintos. Según el estudio, la pandemia los llevó a reflexionar y hacer que se comprometan a viajar de forma sustentable: un 79% de los argentinos que participaron del estudio cree que hay que actuar ahora para salvar al planeta para las futuras generaciones y un 71% hará viajes más sustentables en el futuro.

Por suerte, no son solo palabras. Muchas de estas ganas de ser más sustentables se traducen en hechos. Durante sus viajes en los últimos 12 meses un 57% de los argentinos tomó la decisión consciente de apagar el aire acondicionado o calefacción cuando no estaban en el alojamiento, un 58% llevó su propia botella de agua reutilizable, en lugar de comprar agua embotellada durante el viaje, y un 52% formó parte de actividades que ayudaron a la comunidad local. Además, un 60% admitió que les molesta cuando algo del alojamiento les impide ser sustentables, por ejemplo, si no hay instalaciones para reciclaje.

Aunque todavía hay barreras, un 92% de los argentinos encuestados dijo que quiere hospedarse en un alojamiento sustentable el próximo año. Algunas de las barreras con las cuáles se encontraron los viajeros argentinos fueron: no saber que los alojamientos sustentables existen (35%), no poder encontrar opciones sustentables en su viajes (38%) y tampoco saber cómo encontrarlas (38%). Aún más, un 63% todavía piensa que en 2021 simplemente no hay suficientes opciones de viajes sustentables.