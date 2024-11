Duki anuncia la gira más grande de su carrera y llega a Mendoza

Luego de batir récords históricos con su nuevo álbum ameri y presentarse en los estadios más prestigiosos, el artista desembarca el 9 de abril, en el Aconcagua Arena con un único show, en el marco de Ameri World Tour.

La gira recorrerá 16 países: Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos, Colombia, Perú, Ecuador, México, España, Portugal, Puerto Rico, Alemania, Inglaterra e Italia.

Luego de batir todos los récords con AMERI, que se convirtió en el álbum argentino más escuchado en 24hs, DUKI se prepara para dar la gira más grande de su carrera: AMERI WORLD TOUR.

Después de ser el primer argentino de su generación en llenar los estadios más prestigiosos, como el Monumental en Argentina y el Bernabéu en España, el artista pisará en 2025 los escenarios de Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, México, España, Alemania, Portugal, Italia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos, Inglaterra, Colombia y Puerto Rico, con más ciudades y países por anunciar. En su gira nacional, Mendoza será la primera ciudad del interior que el artista visitará para ofrecer un show que promete ser inolvidable. La cita es el 9 de abril, en el estadio cubierto Aconcagua Arena.

Las entradas estarán disponibles en preventa el 7 de noviembre y en venta general el 8 de noviembre en tuentrada.com. Con tu tarjeta BBVA aprovechá la venta de entradas hasta 6 cuotas sin interés.

Recientemente Duki lanzó su disco AMERI en una pre escucha sin precedentes frente a más de 15.000 personas en el Movistar Arena de Argentina. Agotó las entradas en 3 horas y fue seguido en streaming por más de 100 mil personas (FOTOS Y VIDEOS ACÁ). Este álbum, compuesto de 15 canciones y con colaboraciones de artistas internacionales como Myke Towers, Wiz Khalifa, Bizarrap y Lia Kali, explora su trayectoria y su lado más personal.

Con más de 13.5 millones de reproducciones en su primer día, AMERI se posicionó como un hito en la música argentina, consolidando a Duki como el líder de su generación. El artista se posicionó en los primeros puestos de los rankings de Argentina, Uruguay, España y América Latina. Todas las canciones ingresaron al Top 25 de Spotify en Argentina, destacándose canciones como «Nueva Era» junto a Myke Towers y «Vida de Rock» junto a Milo J.

“Dejé de renegar con lo que yo creía que tenía que hacer, empezamos a disfrutar más del estudio y hacer canciones según lo que estábamos sintiendo”, relató Duki durante el proceso de creación del álbum.

UN HITO EN LA MÚSICA

La presentación de AMERI fue un hito histórico: Duki se convirtió en el primer artista en realizar una pre escucha en el Movistar Arena de Buenos Aires. Miles de personas tuvieron la oportunidad de escuchar las canciones en vivo junto a él, mientras que más de 100.000 espectadores se conectaron al stream de Spreen para seguir el evento. Sin dudas, una noche inolvidable que marcó un antes y un después en la música argentina.

Minutos después del estreno, el álbum se convirtió en tendencia en “X” por la gran cantidad de personas que comentaban del lanzamiento. Todos quedaron impresionados por la calidad del sonido, la evolución de Duki y las colaboraciones que lo acompañan.

La repercusión fue tan grande que llamó la atención de los medios más prestigiosos del mundo y rápidamente publicaron la noticia del lanzamiento. No solo se trataba de Duki, sino de la reacción y la conexión que logró generar en el público.

“Yo no hice esto para ser famoso, para tener plata, para nada, lo hago porque lo amo. Gracias a mi familia por todas las cosas que me enseñó y gracias a ustedes por confiar en mi sueño”, aseguró Duki en el escenario mientras presentaba por primera vez en vivo AMERI.

AMERI WORLD TOUR

BOLIVIA

02.03 – SANTA CRUZ – Estación Santa Cruz Festival

03.03 – COCHABAMBA – Nonstop The Madness Festival

ARGENTINA

14.03 – BUENOS AIRES – Movistar Arena

15.03 – BUENOS AIRES – Movistar Arena

09.04 – MENDOZA – Aconcagua Arena

10.04 – CÓRDOBA – Plaza de la Música

12.04 – ROSARIO – Metropolitano

URUGUAY

28.03 – MONTEVIDEO – Antel Arena

PARAGUAY

04.04 – ASUNCIÓN – Arena SND

COLOMBIA

21.08 – BOGOTÁ – Movistar Arena

PERÚ

23.08 – LIMA – Multiespacio Costa 21

ECUADOR

28.08 – QUITO – Coliseo Ruminahui

30.08 – GUAYAQUIL – Coliseo Voltaire

MÉXICO

12.09 – CIUDAD DE MÉXICO – Palacio de los Deportes

17.09 – QUERÉTARO – Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez

19.09 – GUADALAJARA – Arena VFG

20.09 – MONTERREY – Auditorio Citibanamex

24.09 – PUEBLA – Auditorio GNP Seguros

27.09 – Mérida – Foro GNP Seguros

ESPAÑA

10.10 – SEVILLA – Live Sur Stadium Cartuja

12.10 – A CORUÑA – Coliseum

24.10 – BARCELONA – Palau Sant Jordi

29.10 – MADRID – Wizink Center

PORTUGAL

16.10 – LISBOA – LAV Lisboa ao Vivo

ALEMANIA

20.10 – MÚNICH – Theaterfabrik

21.10 – COLONIA – Carlswerk Victoria

ITALIA

02.11 – MILÁN – Fabrique

ESTADOS UNIDOS

PRÓXIMAMENTE

PUERTO RICO

PRÓXIMAMENTE



REINO UNIDO

PRÓXIMAMENTE

PH: Guido Adler

Tracklist

1. Leitmotiv

2. Nueva era ft. Myke Towers

3. Brindis ft. Headie One

4. Buscarte lejos ft. Bizarrap

5. Imperio ft. Judeline

6. Hardaway ft. YG, Eladio Carrion

7. Cine

8. Vida de rock ft. Milo J

9. No drama ft. Ovi, Lucho SSJ

10. Barro

11. Un día más ft.YSY A

12. Trato de estar bien ft. Morad

13. Wake up and bake up ft. Wiz Khalifa, Arcángel

14. Constelación ft. Lia Kali

15. Ameri

AMERI YA LLEGÓ

Con un sonido renovado y letras que exploran su lado más personal, este proyecto captura su esencia más auténtica. La expectativa global fue colosal: más de 350 mil personas pre-guardaron el álbum, y su estreno ya es considerado uno de los lanzamientos más importantes del año.

El álbum se compone de 15 canciones y cuenta con la colaboración de artistas como Myke Towers, Arcángel, Eladio Carrión (Puerto Rico), Headie One (Reino Unido), Bizarrap, Milo J, Lucho SSJ, YSY A (Argentina), Lia Kali, Judeline, Morad (España), Wiz Khalifa, YG (Estados Unidos), y Ovi (Cuba). Como pionero del trap argentino, Duki abrió el camino para toda una nueva generación de artistas y ahora lleva su música al mundo con grandes colaboraciones.

El álbum, producido por Yesan y Asan, tiene una profundidad sonora y una calidad que sorprenden. “Yesan y Asan ya están trabajando juntos desde “Desde el Fin del Mundo” (2021), ellos son perfectos para poner todo en su lugar. Para mi eso es lo que tiene el disco también, un trabajo de producción que suena muy particular”, relató Duki durante la producción de las canciones, destacando la importancia del trabajo en equipo.

“AMERI son los sueños y las metas, la búsqueda de crecer y mejorar”. Como expresó Duki en una entrevista en 2023, en el diario El País: “Yo creo que transmito al público que soy uno de ellos, un chico de barrio que puso toda su voluntad y esfuerzo, que se encerró 20 horas por día en el estudio de grabación y tuvo mucha fe”.