Dionisias Wine Fair inaugura un exclusivo Ciclo de cata y maridaje en Urrutigoity Cocina

El próximo martes 16 de septiembre a las 18:30 horas dará inicio un original Ciclo de Cata y Maridaje en el restaurante Urrutigoity Cocina, ubicado en Vistapueblo Ciudad (San Martín 6271, Luján de Cuyo, Mendoza). La propuesta reúne a reconocidas enólogas de Argentina, protagonistas de la Dionisias Wine Fair, en un encuentro único que combina vinos de autor y alta gastronomía.

En esta primera edición, las enólogas Miriam Gómez y Gabriela Celeste presentarán sus vinos “Sólo una Vez” y “Escarlata”, acompañados por las creaciones gourmet de la chef María Urrutigoity.

El ciclo continuará mes a mes con la participación de destacadas referentes de la vitivinicultura: Andrea Tansini (Bodega Doña Paula), Magdalena Viani (Bodega Trivento), Ana Paula Bartolucci (chef de cave, Bodegas Chandon), Andrea Ferreyra (Finca La Celia) y el colectivo Mujeres de la Viña, productoras de San Carlos que presentarán sus vinos de autor.

Cada encuentro propone una degustación guiada por sus creadoras, acompañada de un menú especialmente diseñado para realzar la experiencia.

“Es una oportunidad única para conocer la historia detrás de cada vino, directamente de quienes lo elaboran, y disfrutarlo junto a la gastronomía de autor”, destacan desde la organización.

Información clave – Primera edición