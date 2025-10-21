Dionisias Rosé, vino, arte y conciencia en los jardines del Museo Fader

Una vez más el Museo Provincial Emiliano Guiñazú – Casa de Fader dio la bienvenida a la feria de las Mujeres del Vino, esta vez, con un tono especial: los vinos rosados acompañaron el Mes Rosa, dedicado a la prevención del cáncer de mama.

La feria fue organizada junto a la Subsecretaría de Cultura de la Provincia, y contó con la presencia del Subsecretario Diego Gareca y la directora de Actividades Artísticas, Laura Beningazza.

La misma se desarrolló el último sábado 18 en un marco de sol y buen clima, en los jardines del Museo, apoyada por Fundavita; sus voluntarias entregaron las cintas rosas a los más de 200 asistentes al evento y compartieron información del trabajo que realizan, no sólo en la prevención, sino en el acompañamiento de las mujeres que están atravesando tratamientos para revertir la enfermedad.

En la degustación se prepararon tragos con distintos vermuts; los amantes del vino pudieron probar 36 etiquetas de rosados y naranjos, vinos, espumantes y Pet Nat, ideales para acompañar comidas o bien para disfrutar durante esta estación del año.

Como símbolo de la alianza entre el vino y el Mes Rosa, la Bodega de Susana Balbo aportó su Críos Rosé, un vino cuyas ganancias se destinan durante todo el mes de octubre a la lucha contra el cáncer de mama que realiza FUNDAVITA.

Los stands de productos artesanales, conservas, aceites, vinagres varietales, mermeladas y mostos, se sumaron a los diseños elaborados con madera, cuero y materiales ecológicos que le brindaron un toque más de sabor y elegancia a la feria.

Hubo sorteos, risas, amistad y brindis, y por supuesto música: la tarde fue coronada por el cuarteto de cuerdas Entramadas, que brindó un espectáculo de tango de altísimo nivel.

Dionisias Rosé contó con el apoyo de Vivero Lunta, Nexo Impresiones, Volf Mendoza y Agencia de Promoción Cultural de Luján de Cuyo.