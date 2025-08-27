Día del Cabernet Sauvignon: el Golden Reserve 2021 de Trivento, una joya del Valle de Uco

Este 28 de agosto se celebra en la Argentina el Día del Cabernet Sauvignon, la variedad tinta más reconocida y cultivada del planeta. Originaria de Burdeos, la cepa encontró en Mendoza un hogar privilegiado, donde la altura, la amplitud térmica y la diversidad de suelos le otorgan un carácter singular.

Este año, Bodega Trivento propone rendirle homenaje con una etiqueta que refleja toda la fuerza y elegancia del terruño: el Golden Reserve Cabernet Sauvignon 2021.

El vino nace en el corazón del Valle de Uco, en viñedos ubicados en Tupungato, Tunuyán y Paraje Altamira, tres enclaves que combinan altitud, clima fresco y suelos pedregosos ideales para el desarrollo de esta variedad. Tras la cosecha, el vino se cría durante 12 meses en roble francés —70% en barricas y 30% en foudres—, seguido de un año de reposo en botella, lo que permite alcanzar una expresión equilibrada y refinada.

En copa, el Golden Reserve 2021 se presenta con un rojo intenso y reflejos granates que anticipan su profundidad. En nariz despliega una aromática de fruta roja madura y notas especiadas, donde la pimienta negra se combina con la sutileza del roble. En boca ofrece taninos firmes y estructurados, con un recorrido vibrante que se prolonga en un final elegante y persistente.

Una gran cosecha

«La vendimia 2021 se destaca por su balance en sanidad, calidad y rendimiento por hectárea. Tomamos las decisiones precisas, en los momentos correctos los que, sumados a la bondad de la naturaleza, que equilibró la madurez, nos permiten augurar grandes vinos», comentó Germán Di Césare, Jefe de Enólogos de la bodega, reconocido por Tim Atkin como «Enologo del año 2025».

Más allá de sus virtudes enológicas, el Golden Reserve Cabernet Sauvignon 2021 es una etiqueta pensada para quienes buscan celebrar con carácter y autenticidad. Desde la bodega destacan que representa «la identidad mendocina que nos define», un vino capaz de acompañar desde cortes de carne a la parrilla y quesos maduros hasta una velada especial que merece ser recordada.

Con un precio sugerido de $18.900, Trivento pone al alcance de los consumidores una de sus grandes creaciones, que condensa la esencia del Valle de Uco en cada sorbo.

Una propuesta ideal para descorchar en el Día del Cabernet Sauvignon, fecha que invita a redescubrir una cepa clásica bajo la mirada única de la vitivinicultura argentina.