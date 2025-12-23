¡Del tomate! 4ª edición: el festival que convierte a Mendoza y Casa Vigil en el epicentro mundial del tomate

Mendoza vuelve a ser sede de ¡Del Tomate! 2026!, la cuarta edición del festival impulsado por Labrar, el proyecto productivo y sostenible de Casa Vigil liderado por la Dra. María Sance y Alejandro Vigil. Una celebración única que invita a vivir al tomate desde el territorio, la ciencia, la cocina y la cultura, junto a productores y grandes figuras de la gastronomía regional.

El evento —que en su última edición reunió a más de 2000 personas y obtuvo cobertura nacional e internacional— vuelve a posicionar a Mendoza como un referente global de la gastronomía de origen, el desarrollo sostenible y la biodiversidad.

Un festival de cuatro días | 5 al 8 de febrero de 2026

¡Del Tomate! es un ecosistema de experiencias que une gastronomía, producción local, investigación y turismo. A lo largo de cuatro jornadas, productores, investigadores, famosos cocineros y público general se encuentran para homenajear uno de los alimentos más emblemáticos de América: el tomate.

Clínica del Tomate: conocimiento en comunidad

El festival comienza en Casa Vigil con la Clínica del Tomate:

7 conferencias con referentes de producción, ciencia y cocina.

Talleres participativos, cosecha, análisis sensorial, relevo de semillas y feria de productores.

Degustaciones y platos preparados por cocineros de Argentina, Italia, Brasil, Perú y Colombia.



Cocina con propósito: una cena inolvidable

Casa Vigil recibe a chefs de renombre mundial en una cena que celebra la versatilidad del tomate en todas sus formas. Una experiencia sensorial que evoca la vitalidad y la abundancia descritas por Pablo Neruda en su «Oda al Tomate».

Participan en esta edición figuras como Donato di Santis, Christophe Krywonis, Tássia Magalhães, Alejandro Ramírez Gómez, Pía Salazar, Iñaki López de Viñaspre, Anita Ponce, Manuel Choqque Bravo, Miguel Durango e Iván Azar, chef ejecutivo de Casa Vigil.

Nueva actividad: El Ritual del Tomate — Sábado 7 de febrero

En Mendoza, hacer salsa es un ritual que une generaciones. Familias y comunidades se reúnen para preparar salsa mientras comparten historias, música, vinos y la mejor pasta casera. Una tradición que transmite saberes, identidad y afecto.

Durante esta jornada especial, las familias y visitantes podrán participar en una actividad de día completo dedicada a elaborar salsa comunitaria, honrar la cocina hogareña y celebrar el tomate como símbolo de unión y memoria.

«La salsa de tomate no es solo un ingrediente en la gastronomía mendocina; es un legado vivo que une a las familias, recordando que en cada plato se encuentra el trabajo colectivo y el amor por una cultura que honra sus raíces y celebra el presente«, comenta Juan Ignacio Gerardi, co-organizador del Festival ¡Del Tomate!

Juan Ignacio «Juani» Gerardi es asesor del área de sostenibilidad e innovación de Universo Vigil y coorganizador del Festival ¡Del Tomate!. Su trabajo parte de una idea simple y profunda: ningún alimento existe aislado de su territorio, su historia y quienes lo cultivan. Desde Bioconexión impulsa proyectos que vuelven visible lo invisible —la semilla, el oficio, el paisaje, el tiempo— para que la gastronomía no solo cocine ingredientes, sino vínculos. Reconocido internacionalmente con el Premio Flourish y seleccionado entre los 100 Líderes Florecientes del Mundo, Gerardi acompaña procesos que transforman cadenas productivas en comunidades, y eventos en experiencias que honran la memoria, la identidad y la tierra que nos alimenta.

El Mensaje central del festival Del Tomate

«El tomate nos reúne para reflexionar sobre el origen del alimento, el valor de la biodiversidad y el rol productivo de Mendoza como corazón agrícola del país» comenta María Sance

En esta edición, ¡Del Tomate! y Labrar profundizan su compromiso con la producción sostenible y el comercio justo, apoyando a pequeños productores y promoviendo prácticas agroecológicas.

El evento implementará acciones concretas de sostenibilidad: movilidad eficiente, uso racional de energía, educación ambiental, compras responsables, redistribución de alimentos, y gestión adecuada de residuos junto a cooperativas y el sistema de compostaje de Casa Vigil.

También se ofrecerán charlas abiertas sobre nutrición y fomento del cultivo en huertas familiares.

Por primera vez, se medirá la huella de carbono del evento para orientar mejoras futuras.

Ejes que definen esta edición

Cultural: El tomate como símbolo de identidad, territorio y memoria.

Sostenibilidad: Compostaje, trazabilidad, educación ambiental y prácticas regenerativas.

Gastronomía con propósito: Chefs que cocinan desde el territorio y para el territorio.

Economía y turismo: Impacto regional y una nueva narrativa productiva para Mendoza.

Humanidad y origen: Relatos de semillas ancestrales y productores que preservan diversidad.



Resumen biográfico y filosófico de las figuras invitadas

Donato De Santis

Construyó una extensa carrera que une tradición culinaria italiana con creatividad contemporánea. Formado en la cocina clásica del norte de Italia, en Argentina se consolidó tanto por su trabajo en restaurantes como por su rol como divulgador de la cultura gastronómica italiana. Su cocina se centra en el respeto por el producto, la técnica artesanal —pastas, salsas, fermentos— y la autenticidad de los sabores regionales.

Christophe Krywonis

Chef francés con una sólida trayectoria profesional, reconocido por su dominio de las técnicas clásicas francesas y su búsqueda de excelencia, Christophe combina precisión, producto de calidad y sabores contundentes. Además de su labor en restaurantes y proyectos culinarios, se volvió una figura destacada por su rol docente y su capacidad para comunicar la gastronomía con rigor y cercanía. Su filosofía pone el acento en la técnica, la honestidad del plato y el respeto absoluto por el oficio de cocinar.

Tássia Magalhães

Chef paulista, comenzó su carrera en Pomodori y se perfeccionó en cocinas de alto nivel en Europa como Geranium, Kadeau, Amass y Summerbird. De regreso en Brasil, creo el grupo DT que reúne a los restaurantes Riso.e.Ria, Nelita y Mag Market. En Nelita desarrolla su propuesta más personal: una cocina femenina, sensible y estacional, basada en pequeños productores y técnicas clásicas reinterpretadas con identidad brasileña. Reconocida por Forbes Under 30 y como «Chef del Año» por Prazeres da Mesa, su liderazgo está centrado en la sororidad y la creación de equipos de mujeres. Su filosofía se apoya en la ternura, la creatividad y la profundidad emocional como motores de transformación.

Iñaki López de Viñaspre

Antropólogo de la alimentación y cofundador del Grupo Sagardi, es una de las figuras clave en la difusión global de la cocina vasca. Con más de 25 años de trayectoria, lidera una propuesta que pone al producto, la tradición y el fuego en el centro, combinando técnicas ancestrales con una mirada contemporánea. Su trabajo en Argentina —incluyendo Sagardi en San Telmo y el reciente Berria— lo consolidó como un referente en gastronomía, innovación y cultura culinaria.

Pía Salazar

Es una chef pastelera ecuatoriana que ha logrado reconocimiento global, coronándose como la Mejor Chef Pastelera del Mundo en los The World’s 50 Best en 2023. Es cofundadora del restaurante Nuema, en Quito, junto a su pareja Alejandro Chamorro, donde su propuesta dulce convive con su pasión por la cocina salada. Pía fue nombrada entre las Top 100 Latina Powerhouses en 2023. A través de sus proyectos gastronómicos, impulsa un modelo de cocina con propósito: producción local, respeto por la biodiversidad y alta cocina emocional, construida desde el origen.

Alejandro Ramírez Gómez

Chef cartagenero y empresario con más de dos décadas de trayectoria, ha liderado proyectos como Rabo de Pez, Pascal, Elemental Catering, Bocata y Municipal. Su cocina celebra la frescura del Caribe colombiano: pescados, mariscos y productos locales trabajados con respeto. Su enfoque se sostiene en apoyar a pescadores artesanales y promover cadenas cortas de producción, integrando tradición y sostenibilidad.

Manuel Choqque Bravo

Investigador y agricultor cusqueño, es considerado uno de los grandes innovadores de los Andes. Especialista en mejoramiento genético natural de papas nativas mediante polinización manual, creó más de 380 «superpapas» con niveles extraordinarios de antioxidantes y minerales. Su trabajo une ciencia, patrimonio y territorio: también produce bebidas fermentadas de oca bajo sus marcas Miskioca y Oxalis. Su filosofía combina ancestralidad, biodiversidad y nutrición como camino hacia la soberanía alimentaria.

Ana Laura Ponce – El Patio de Tilcara

Formada en Mugaritz y con experiencia en Mendoza, encontró su identidad culinaria en la Quebrada de Humahuaca, donde decidió quedarse y estudiar quechua. Junto a su esposo dirige El Patio de Tilcara, un restaurante íntimo con solo diez mesas y menú cambiante según el mercado diario. Su cocina reinterpreta recetas tradicionales del Norte argentino —muchas heredadas de un cuaderno de su abuela— con sensibilidad contemporánea. Defiende la estacionalidad, la raíz cultural y la cocina como espacio de memoria.

Miguel Durango

Agrónomo colombiano y referente de la agroecología en el Caribe, dejó la práctica convencional para dedicarse al rescate y resguardo de semillas criollas y nativas. Reconocido como guardián de semillas, trabaja junto a comunidades campesinas impulsando soberanía alimentaria y diversidad biológica. Su enfoque es profundamente comunitario: proteger la semilla es, para él, proteger cultura, territorio y dignidad.

Itinerario:

JUEVES 5: CLÍNICA – TALLER (9 a 13:30 horas).

14 horas:Almuerzo

Cena en Angélica Cocina Maestra

VIERNES 6: VISITA A PRODUCTORES (10 a 12).

13.30 Almuerzo exclusivo Casa Vigil Bistró Palmares

16: Visita a productores

20:30: Cena «Oda al Tomate» en Casa Vigil.

SÁBADO 7: RITUAL DEL TOMATE (10 a 18 horas)

14: Almuerzo (pastas caseras)

20:30: Cena en República Arístides

DOMINGO 8: FESTIVAL DEL TOMATE