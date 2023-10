Daniel Guerrero, un mendocino multifacético que apuesta por Mendoza

Escritor del libro “El Guerrero del Dinero”, emprendedor nato, asesor, desarrollador inmobiliario, inversor, coach financiero y político; todas esas facetas tiene Daniel Guerrero; que además ha logrado recientemente, poner en marcha uno de sus grandes proyectos, el Distrito Comercial Coquimbito, en el departamento de Maipú.

Distrito Comercial Coquimbito es una plaza de servicio que viene a incorporar a la zona de Maipú, productos de primerísima calidad de la mano de empresas mendocinas destinadas al segmento turístico por la zona privilegiada en la que se ubica y en un departamento referente, ya que recibe anualmente una gran cantidad de visitas nacionales y extranjeras.

“Siempre lo decía mi abuelo, cuando hay un momentos de incertidumbre uno tiene que comprar tierra o ladrillo, porque el ladrillo no se deprecia. Pero, nosotros tomamos como iniciativa el Distrito Comercial Coquimbito, independientemente de los vaivenes de la economía. Proyectamos siempre a futuro, siempre tenemos la mirada optimista. No es que tengamos la bola de cristal y podamos adivinar el futuro, pero ya sabemos lo que va a pasar, ya veníamos haciendo un análisis hace dos años atrás de lo que iba a suceder. Así que esto para nada me sorprende, al contrario, trato de estar preparado para este proceso de turbulencia que va llevar a un tipo de finalización, que para mí va a durar unos seis meses este proceso de transición que estamos viviendo”, expresa Guerrero.

El Guerrero del Dinero, como se titula su libro es una bitácora de lo que pasan los argentinos y como los reconocen en el mundo, por su particular manera de, como se dice comúnmente, “remarla en dulce de leche todos los días”, y así mismo es como Guerrero, define la vida de un empresario y emprendedor argentino, a lo que le suma: optimismo, visión clara, sabiendo diferenciar entre misión, visión y objetivo.

El libro además explica cómo emprender, cómo desarrollar tu proyecto, qué es lo importante de organizar, planificar, dirigir y controlar, que conocimientos tener para poder llevar adelante ciertos procesos, con las herramientas necesarias para reducir el margen de peligro o margen de riesgo/error en cada una de las decisiones.

¿Por qué Maipú y Coquimbito como Distrito Comercial?

Al momento de planificar un desarrollo inmobiliario, Guerrero explica que lo que se busca son zonas con mayor posibilidad de crecimiento, y vieron en Coquimbito un potencial territorio para desarrollar; por el fácil acceso, por los microclimas que existen, por la calidad de su gente, por los valores que todavía existen en ese lugar, como el concepto de creación de familia, porque “nosotros no vendemos un lote o una casa, nosotros vendemos un hogar, vendemos tu lugar en el mundo”, explica.

Lujan y Maipú, las zonas predilectas para nuevos desarrollos inmobiliarios

En este caso la apuesta es seguir creciendo hacia el Este y apostando por Maipú para que sea un polo no solamente de buenos productos y servicios, sino también de atracción turística; ya que cuenta con 178 bodegas, y especialmente en Coquimbito se ubican las bodegas más prestigiosas del mundo y los restaurantes con premios Michelin, lo que lo ubica en un lugar de privilegio y crecimiento.

Los proyectos inmobiliarios que viene desarrollando el empresario se ubican en estas zonas y tienen una característica especial, todos se identifican con el nombre de Distrito; como es el caso de Distrito Gómez, un barrio residencial con restaurante, gimnasio, centro de estética, spa, farmacia, supermercado, ferretería, pinturería, vinoteca, todo en un mismo lugar.

La idea de desarrollar cada Distrito viene acompañada de satisfacer la necesidad del

comprador, de ponerse en el lugar de la persona que adquiere el producto: qué necesita, qué quiere, cómo le gustaría desarrollar su vida, como le gustaría que sus hijos se desenvuelvan en ese lugar. Con ese objetivo claro, tratan de adecuar sus productos a esa necesidad.

Mientras está por escribir su segundo libro, “Mérito” Guerrero se define: “me considero un emprendedor nato, como la mayoría de los argentinos, que todos los días tenemos que adaptarnos a las distintas realidades y eso nos lleva a ser emprendedores. Creo que ser emprendedor significa ser una persona que se adapte a las realidades”.

