CrowdFarming.Wine, la plataforma mendocina que viene innovando en vitivinicultura de precisión

CrowdFarming.Wine, la primera plataforma integral que combina viticultura, enología, branding y comercialización para que cualquier persona o empresa pueda crear su propia marca de vino, anuncia la llegada a la Argentina de Kyminasi Technology, una innovación en biofísica aplicada al agro.

Esta innovación está revolucionando la agricultura mundial. Desarrollada por el investigador suizo Fulvio Balmelli en Milán, Italia y difundida globalmente por Harvest Harmonics, la tecnología Kyminasi Crop Booster se presenta como el bioestimulante no químico más avanzado del planeta.

La tecnología Kyminasi se sustenta en tres principios científicos: a nivel químico, restablece el equilibrio molecular de las plantas al imitar las frecuencias de un estado saludable; desde lo físico, utiliza la resonancia electromagnética para transferir energía e información que sincroniza los procesos del sistema planta-suelo; y en el plano cuántico, aplica frecuencias precisas que reordenan las señales de las células, restaurando su coherencia natural y potenciando la salud y eficiencia biológica.

La visión de ambas empresas se fundamenta en: reducir la huella ambiental, mejorar la calidad de los productos agrícolas y empoderar a los viticultores con herramientas para ser más productivos, más eficientes sin sacrificar la sostenibilidad global de la cadena productiva.

«La introducción de Kyminasi Technology en Argentina, representa un llamado a mirar a los enfoques productivos tradicionales desde otra óptica y repensar la relación entre ciencia y naturaleza«, afirma Francisco Evangelista, fundador de CrowdFarming.Wine

La tecnología Kyminasi consiste en un microtransmisor personalizado, de diseño compacto, que se conecta directamente al sistema de riego agrícola. Sin requerir energía eléctrica ni mantenimiento, el dispositivo se activa con el primer flujo de agua. A partir de ese momento, libera más de 3.000 frecuencias electromagnéticas que son absorbidas por el agua y transportadas hacia el suelo y las raíces de las plantas . Actuando como un portador de «información», el agua transmite un patrón vibratorio biofísico que impulsa funciones y estímulos biológicos en los cultivos y en la biodiversidad presente de los entornos de la rizósfera.

En el contexto vitivinícola el uso de frecuencias puede potenciar la expresión del terroir, y la calidad del vino a nivel molecular, sin necesidad de incorporar insumos externos que alteren el equilibrio natural del viñedo.

Innovación con sello mendocino

Como distribuidor oficial en Argentina, CrowdFarming.Wine incorpora Kyminasi a su creciente portfolio de soluciones de vanguardia, consolidándose como el puente entre la ciencia más avanzada y la vitivinicultura moderna. Este enfoque colaborativo la posiciona como la única plataforma integral e inmersiva para emprender, experimentar y compartir conocimiento en torno a la biofísica aplicada a la viticultura analítica y de precisión.

CrowdFarming.Wine y Kyminasi Technology comparten el objetivo de promover una viticultura de precisión más eficiente, sostenible y respetuosa del entorno natural.