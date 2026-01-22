Circo Rodas consolida su temporada 2026 en Mendoza y realiza una función solidaria a beneficio de los Bomberos Voluntarios

El Circo Rodas ya lleva varias semanas instalado en Mendoza, donde atraviesa una exitosa temporada con su Temporada 2026, una producción totalmente renovada que combina espectáculo de nivel internacional, tecnología de última generación y compromiso social.

Luego de convocar a más de 197.000 espectadores en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, la compañía reafirma su liderazgo en la industria del entretenimiento familiar en vivo, con una propuesta que eleva el estándar del circo tradicional.

Entradas e información: https://circorodas.com.ar/

El espectáculo incluye trapecistas internacionales, artistas invitados del Cirque du Soleil, el impactante Doble Globo de la Muerte —dos esferas de acero funcionando en simultáneo, un número único en Latinoamérica—, el humor del payaso Cachete y el innovador show de magia 3D protagonizado por Adán y Valentino, que integra ilusión, efectos visuales y tecnología.

Con una carpa con capacidad para 2.800 personas, el Circo Rodas ofrece una experiencia cómoda y segura, un factor clave para la gran respuesta del público mendocino.

“La calidad del show sorprende de principio a fin. Es un espectáculo que tranquilamente podría presentarse en cualquier capital del mundo”, señaló Mariano, espectador del show.

“Fuimos en familia y salimos impactados. No es solo circo, es una experiencia completa, muy bien producida”, comentó Laura, espectadora del show.

Función solidaria a beneficio de los Bomberos Voluntarios de Guaymallén

En el marco de esta temporada, el Circo Rodas realizará una función especial a beneficio de los Bomberos Voluntarios de Guaymallén, con el objetivo de recaudar fondos para acompañar el trabajo que realiza la institución en el departamento.

“Después de un momento económico muy complejo, esta función es más que un gesto: es un verdadero renacer para el cuartel”, expresó el sargento Franco Pivato, de Bomberos Voluntarios de Guaymallén.

La función solidaria se realizará el jueves 22 a las 19 horas e incluirá el show completo de la Temporada 2026, con números de alto impacto como globos de la muerte, motos voladoras, magia, payasos, música en vivo y artistas internacionales.

Desde el circo destacaron el sentido de la iniciativa:

“Decidimos acompañar a los bomberos porque su tarea es esencial. Cuando actúan, no preguntan quién sos, salvan vidas”, explicó Arturo, gestor del Circo Rodas.

Entradas solidarias

Las entradas solidarias pueden adquirirse a un valor promocional de $10.000 directamente en el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Guaymallén, ubicado en Lateral Norte de Acceso Este 5718, Mendoza. Cada entrada comprada a través del cuartel colabora de forma directa con la institución.

Con más de 43 años de trayectoria, el Circo Rodas continúa consolidándose como un caso de éxito del espectáculo en vivo, combinando tradición, innovación y responsabilidad social.