Bröd Bakery inaugura nueva sucursal en Mendoza y refuerza su liderazgo en panadería artesanal

La reconocida panadería Bröd Bakery abrirá su noveno local en el Gran Mendoza, con una propuesta gastronómica basada en harinas orgánicas, masa madre y productos naturales.

Bröd Bakery, la marca mendocina que revolucionó el concepto de panadería y pastelería artesanal, anuncia la apertura de una nueva sucursal en el centro de Mendoza. El nuevo espacio estará ubicado sobre la transitada avenida Vicente Zapata y será operado por Enrique Vila, quien ya gestiona exitosamente el local de Bröd en el Barrio Bombal.

Con esta inauguración, Bröd alcanza nueve sucursales en el Gran Mendoza, consolidando su expansión como una de las marcas referentes en el rubro gastronómico local. Su propuesta se destaca por el uso de harinas orgánicas, masa madre, ingredientes naturales, sin conservantes ni aditivos, en cada una de sus elaboraciones.

Panes de fermentación lenta, pastelería artesanal y brunch de calidad

La oferta de Bröd Bakery incluye una cuidada selección de panes de fermentación lenta, facturas, budines, tortas caseras y una carta que combina opciones de cafetería premium, brunch saludables y almuerzos livianos, pensados para quienes buscan sabor y calidad en un entorno acogedor.

Este nuevo local, actualmente en proceso de renovación, ya genera expectativa en la comunidad. Las persianas metálicas bajadas y los carteles de “Próxima apertura” han captado la atención de los transeúntes y vecinos de la zona, quienes esperan con entusiasmo sumar un nuevo punto de encuentro gastronómico en la ciudad.

Dos formatos de franquicia para una marca en expansión

El crecimiento de Bröd Bakery también responde a su modelo de negocio sólido y escalable. La marca ofrece dos formatos de franquicia:

Bröd Full : locales amplios con servicio en salón, take away y delivery.

: locales amplios con servicio en salón, take away y delivery. Bröd Mini: espacios reducidos y eficientes, con una selección curada de productos de alta rotación.

Ambas modalidades permiten adaptarse a diferentes perfiles de inversión y ubicación, favoreciendo la expansión de la marca sin perder la esencia de sus productos ni el contacto cercano con los clientes.

Una experiencia gastronómica que combina tradición y vanguardia

La apertura de esta nueva sucursal no solo amplía la presencia de Bröd Bakery en Mendoza, sino que reafirma su compromiso con la calidad artesanal, la innovación en productos y la experiencia del cliente. Cada local está diseñado para ofrecer un entorno que fusiona lo clásico y lo contemporáneo, reflejando los valores de una marca que ha sabido construir una comunidad fiel en torno a la buena panadería.