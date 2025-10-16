Brindar por mamá: los vinos de Trapiche para celebrar el Día de la Madre

Este Día de la Madre, Bodega Trapiche invita a celebrar con una copa de sus vinos más emblemáticos, ideales para regalar o compartir en una fecha que celebra el amor, la dedicación y la inspiración.

Cada madre tiene una historia, un estilo y una forma única de disfrutar la vida. Por eso, Trapiche —bodega líder en innovación y calidad en el vino argentino— propone una selección especial para agasajarlas en su día, con etiquetas que combinan elegancia, carácter y emoción.

Para las madres que aprecian la sutileza y el equilibrio, Trapiche Iscay Syrah Viognier 2022 es una elección perfecta. Este blend mendocino, reconocido por el crítico James Suckling entre los 100 mejores vinos argentinos del año, expresa el arte de la combinación entre potencia y delicadeza.

Las que disfrutan de la frescura y la versatilidad encontrarán en Trapiche Reserva Chardonnay una excelente opción. De aromas a frutas blancas y notas de vainilla, su paso por barrica le aporta una textura cremosa que marida a la perfección con almuerzos familiares o cenas al aire libre.

Para las amantes de los tintos clásicos, Trapiche Medalla Cabernet Sauvignon rinde homenaje a la tradición y al legado familiar, con una estructura refinada y un final persistente que invita a brindar por los vínculos que perduran.

Con más de 140 años de historia, Trapiche continúa innovando y celebrando los momentos que unen a las personas. Este Día de la Madre, la bodega invita a honrar a todas las mujeres que inspiran, cuidan y enseñan a disfrutar cada instante con una copa en la mano.

Acerca de Bodegas Trapiche:

Trapiche, ubicada en Maipú – Mendoza, es la bodega líder en la elaboración y exportación de vinos, llegando a más de 80 países. A través de su trayectoria, ha comprendido como nadie la fortaleza de la viticultura en el país, especializándose en obtener lo mejor en cada terroir, creando vinos únicos. Esta diversidad tiene su origen en más de 1.200 has de viñedos propios y trabaja con casi 300 productores independientes cautivos que brindan sus mejores exponentes. En su amplio y diverso portfolio, Trapiche trabaja para ofrecer la mejor propuesta en cada ocasión de consumo. Para Trapiche la calidad, la innovación y la diversidad han sido siempre los pilares que marcaron el camino a seguir.