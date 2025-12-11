Bodega Pumalek un paso adelante: enología y etiquetas renovadas para sus vinos

Reconocida por su especialización en la cepa Lambrusco Grasparossa, Pumalek anuncia un lanzamiento que abarca el rediseño enológico de parte de su línea, la presentación de nuevos vinos y un cambio de imagen en algunas etiquetas.

Bajo el lema “Cepas italianas en suelo mendocino”, la pequeña bodega de la familia Aregall-Malek es pionera en Argentina en la producción de Lambrusco Grasparossa y la elaboración de vinos a partir de este varietal italiano, importado en 2005 desde Módena (Italia) e implantado en su Finca Carmina de Ugarteche, Luján de Cuyo.

La bodega encara una renovación que comienza en el viñedo y sala de tanques, con un cambio de criterio enológico que busca redefinir el estilo de sus vinos. El objetivo: crear etiquetas más jóvenes y frescas, con gran intensidad frutal y un perfil más accesible. Por el momento, el objetivo de este “refresh” alcanza solo al mercado interno.

Explica su propietario, Eduardo Aregall: «Nuestro enólogo propuso un rediseño de los productos, buscando obtener para Fortunato y Testarudo vinos más jóvenes y frescos, con menos presencia de taninos y herbáceos. Se lograron vinos distintos a los que veníamos elaborando y se hizo necesario reformular las etiquetas”.

Estos nuevos vinos son «más frutados, más fáciles de entender y beber». Aregall detalla que respetan los caracteres típicos de la cepa -acidez, astringencia y taninos marcados- pero «de manera mucho más amigable y agradable«. Con respecto al posicionamiento de la marca, señala que “Si bien la primera impresión es la que cuenta -y esto sucede a través de la etiqueta- luego el producto tiene que gustar, para que el mercado lo incorpore a sus preferencias”.

Los nuevos protagonistas: Bortolo, Fortunato y Testarudo

La nueva línea de vinos se enfoca en la juventud y la versatilidad, e incorpora por primera vez el Malbec para los blends con Lambrusco, elaborado con uvas cosechadas de finca Micaela en Ugarteche, propiedad de la familia.

-Bortolo: 100% Lambrusco Grasparossa fermentado sobre orujos de Malbec. Un vino fresco, rico y fácil de beber, para todos los días.

-Fortunato: en dos versiones. Un monovarietal Lambrusco con un toque de Malbec (15%) y un blend 65% Malbec / 35% Lambrusco, combinando la elegancia del Malbec de taninos dulces y redondos con la rusticidad y espontaneidad del Lambrusco.

-Testarudo: en dos versiones. Un 100% Lambrusco Grasparossa fermentado con levaduras indígenas y paso por roble francés y un blend 65% Malbec / 35% Lambrusco con levaduras indígenas y ligero paso por madera, dando un vino muy frutado y elegante.

–Cascarrabias: también tiene pequeños cambios en su etiqueta, pero mantiene su perfil original de uvas muy maduras, sutil corte con Malbec (8%) y añejamiento en barrica de roble francés.

Aregall agrega: “Toda la línea de espumantes por método Charmat, Pumalek Extra Brut Rosado, y Champenoise, Macanudo Bianco di Rosse, Rose di Rosse y Rosso di Rosse, permanece igual, con el mismo criterio enológico, calidad y dedicación”.

El diseño como declaración estratégica

La renovación de las etiquetas, materializada por el Estudio Dizen -recientemente galardonado con un Pentawards Silver (uno de los premios más prestigiosos del mundo del packaging)- busca que la excelencia enológica se complemente con una narrativa visual sofisticada y coherente.

Laura Goenaga, fundadora del estudio junto a Ignacio Eguiguren, explica cómo se trabajó: «Lo primordial es que exista una historia, y en el caso de Pumalek está basada en el esfuerzo y la visión de Eduardo, Laura y toda la familia. En las etiquetas buscamos que la imagen sea una ampliación del relato que se ancla en la marca. El tesón y no abandonar un sueño, pese a todos los contratiempos y rabietas que conlleva, puede tomarse como alguien testarudo… y a la vez un gran emprendedor».

Con respecto a la estrategia para capturar la atención de un mercado altamente competitivo, Goenaga reconoce que el consumidor: «Juzga al producto primero por su imagen y luego por su contenido«. De allí la importancia de que la etiqueta cuente una historia que haga match con el ADN de la bodega.

Por ello, los nuevos diseños se centran en «Resaltar el nombre de la variedad Lambrusco, un elemento súper diferencial del resto de los proyectos vitivinícolas del mercado. Queremos que la bodega se posicione como esa ‘avis raris’, pero que también se destaque por su calidad e innovación”, finaliza Laura Goenaga.

Los vinos de Pumalek se pueden conseguir en la bodega, ubicada en Ruta Nacional 40 Km 3260, Ugarteche Luján de Cuyo o por Instagram