Bodega Dante Robino celebra el mes del Bonarda con una experiencia inmersiva: Wine Concert Nómade

El próximo sábado 30 de agosto, a las 19 h, Bodega Dante Robino invita a disfrutar de “Un Bonarda en apuros”, una propuesta sensorial única que combina vino, música, narración y aromas, en el marco de la celebración del mes del Bonarda.

En la cava de la bodega y rodeados de barricas, los asistentes serán protagonistas de un viaje inmersivo inspirado en una trama policial, que se desarrollará en tres capítulos. A lo largo de la experiencia, cada momento será acompañado por narración en vivo, sonidos envolventes, ambientación olfativa y tres copas de Bonarda servidas en el instante preciso, junto a bocados especialmente diseñados para la ocasión.

Con los ojos vendados y en silencio absoluto, durante 90 minutos los participantes despertarán todos sus sentidos, viviendo una experiencia que une palabra, música, aroma y sabor en perfecta armonía. El recorrido sensorial culminará con un bocado final que sellará esta vivencia única.

Detalles del evento:

Lugar: Bodega Dante Robino (cava de la bodega)

Fecha: Sábado 30 de agosto

Hora: 19:00 h (puntualidad estricta, puertas cierran 19:10)

Duración: 90 minutos

Entradas: Con reserva previa y venta online en Entrada Web

Recomendación: Llevar abrigo; no apto para quienes no toleren estar con los ojos vendados por más de 30 minutos.

Wine Concert Nómade es una invitación a descubrir el Bonarda desde una perspectiva diferente, celebrando la riqueza y diversidad de esta cepa emblemática con una propuesta que despierta los cinco sentidos.