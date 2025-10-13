ASA 2025: la Expo Internacional de Bebidas tendrá degustaciones, música y premiación de los mejores destilados

El próximo 25 de octubre, de 16 a 20, Mendoza será sede de la Expo Internacional de Bebidas, un evento único que reunirá a productores, bartenders, sommeliers y amantes de los destilados, aperitivos, vinos, cervezas y cafés en el histórico Espacio Arizu de Godoy Cruz.

La Expo, organizada en el marco de la segunda edición de Argentina Spirits Awards (ASA 2025), ofrecerá un encuentro imperdible con stands de productores nacionales e internacionales, desarrolladores de insumos, marketing, herramientas para la industria y un espacio de degustación abierto al público.

El evento contará con DJ en vivo, espacios de networking, charlas con referentes y el gran cierre con la ceremonia de premiación de los Argentina Spirits Awards, donde se distinguirán los mejores destilados, aperitivos, vermuts y licores del país y la región.

Entre los invitados destacados estará Toshio Ueno, Master of Sake y referente mundial en bebidas orientales, quien ofrecerá una masterclass exclusiva el mismo día.

Declarado de interés por la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCUYO y el Ente Mendoza Turismo (EMETUR), el evento cuenta con el respaldo del Centro Tecnológico de Alimentos de la UTN, CADEA y el servicio de Wine Institute.

En detalle

Fecha: viernes 25 de octubre

Hora: desde las 16

Lugar: Espacio Arizu, Godoy Cruz, Mendoza

Entradas ya disponibles en: www.argentinaspiritsawards.com y en Passline.