ARTmósfera con Dj Karim, planazo vendimial en Planta Uno Mercado

El 6 y el 7 de marzo, Planta Uno Mercado se llena de música, creatividad, y buena energía para celebrar la vendimia junto a los djs Rüstico y Karim (Argelia)

Esta edición de ARTmósfera vendimia llega recargada de propuestas: además del tradicional paseo de compras, se suman nuevos diseñadores, experiencias interactivas del Autódromo Virtual Mendoza, un espacio premium de simracing, entretenimientos y el imperdible atardecer de Ground para cerrar las jornadas de viernes y sábado con música, djs y un atardecer único.

Desde las 18h, Ground invita a disfrutar su terraza musicalizada por DJ Karim (Argelia) y Dj Rüstico ambientando la tarde con World Music y su menú vendimia para compartir desde $20.000 que incluye 2 copas de vino mendocino. Además: Celebramos la semana de la mujer con una propuesta pensada para que no falte nada!. De Viernes a Domingo:

2×1 en Cerveza, Mojito, Aperol y Fernet para brindar toda la noche. Si son 4 mujeres o más, tienen una pizza de regalo. Si son más de 10 mujeres, tienen un 20% OFF (con reserva previa).

Taller de Estampado natural: Una oportunidad para descubrir y aprender a estampar tus propias piezas con eco diseño de la mano de Andrea Maure

Decó, gafas, fungis, aromas, blanco, diseño textil, cosmética nat, picantes, marroquinería, macramé, accesorios, 3d, decó y bastidores en la feria que ya es un clásico entre los amantes del arte y el diseño mendocino.

El resultado: una feria con más color, más propuestas y más inspiración que nunca. El plan perfecto para mendocinos y turistas que buscan un fin de semana diferente, rodeado de creatividad, sabores y buena música.

Entrada libre y gratuita.Planta Uno Mercado – Ceretti 244, esquina Colón, Godoy Cruz, Mendoza.

Seguí las novedades en Instagram: @ARTmosfera.diseno Produce: @barriochinochacras, informes: 2614546822