ARGA presenta “La Noche de la Construcción” con descuentos de hasta 50% y financiación sin interés

El jueves 26 de febrero, de 19:00 a 00:00 horas, ARGA será sede de una nueva edición de “La Noche de la Construcción”, un evento que reunirá a los principales comercios del sector con promociones exclusivas, financiación especial y una experiencia integral para el público.

El evento, que se consolida como una de las propuestas comerciales más relevantes del rubro en 2026, ofrecerá descuentos de hasta el 50% y financiación en hasta 6 cuotas sin interés en productos seleccionados de primera calidad para el hogar y la oficina.

“La Noche de la Construcción en ARGA” está pensada para quienes están construyendo, refaccionando o proyectando mejoras en sus espacios, combinando oportunidades comerciales con entretenimiento y experiencias gastronómicas.

Promociones especiales en materiales y equipamiento

Durante la jornada, los locatarios de ARGA brindarán ofertas exclusivas en rubros clave como revestimientos, iluminación, maderas, herrajes, pinturas, piscinas, mármoles y materiales de construcción.

Entre los comercios participantes se destacan:

Hipercerámico, Saldaña, Vóltica, Abertec, Mármoles Canadá, Bernova, Máchena, Fischer, Sierra Iluminación, Brincalto, Basile, Foot Print, Manager, Aloisio, Pinturería Rodeo, Hormiserv, Macromat, Giuffré Maderas, MS1, Herrajes Bauzá y Go Pools.

Una experiencia que combina construcción, gastronomía y entretenimiento

Además de las promociones, el evento contará con:

Food trucks

Musicalización en vivo a cargo de DJ Fon

Degustaciones de vinos de destacadas bodegas

Aceites de oliva de Corazón de Lunlunta

Más de 30 stands de la ruta de artesanos y emprendedores económicos de la provincia

Sorteos durante toda la noche para los asistentes

La propuesta busca convertir la compra de materiales y equipamiento en una experiencia social y cultural, ampliando el atractivo para familias, profesionales del sector y público general.

ARGA consolida su crecimiento en 2026

En este nuevo año, ARGA continúa fortaleciendo su posicionamiento como polo comercial de referencia en el sector de la construcción y anticipa la incorporación de nuevas propuestas que aportarán prestigio y distinción al espacio.

Con una combinación de promociones competitivas, financiación accesible y una propuesta integral, “La Noche de la Construcción” se proyecta como uno de los eventos más destacados del calendario comercial 2026.

Entrada libre con inscripción previa al evento INSCRIPCIÓN AL EVENTO