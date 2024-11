Alicia Sisteró lanza Oh MY BOX!: regalos empresariales que sirven para agradecer, premiar o conectar

La emprendedora propone conectar personas a través de regalos. Se trata del armado y distribución de cajas, bolsas o canastos que contienen diversidad de productos y servicios para agasajar a diferentes destinatarios.

Justo a tiempo, antes de terminar el año, la emprendedora Alicia Sisteró lanza Oh MY BOX!, un servicio pensado principalmente para que las empresas lleguen a públicos variados, con el objetivo de agradecer, acercarse, premiar, o simplemente permanecer en su memoria. Se trata de una solución para quienes no saben a veces qué regalar, o de qué modo llegar a determinadas personas que son importantes para sus objetivos, como pueden ser influencers, periodistas, profesionales de otras áreas, potenciales clientes, o empleados.

Alicia Sisteró, creadora de Oh MY BOX!

“Oh MY BOX! es una forma de conectar personas a través de regalos. Es una manera de crear lazos, una intención de acercamiento, o un elogio, porque implica elegir a unos pocos entre muchos, y eso ya hace sentir especial a quienes son agasajados. Puede servir para agradecer, o también puede ser un premio, o una invitación a celebrar. Es un reconocimiento o un mimo materializado”, explica Alicia Sisteró, hacedora de otros emprendimientos como Food Lovers, Guía Mendoza Gourmet, ConBoca y ALMAlbec.

Regalos corporativos para todos los gustos y motivos

Oh MY BOX! ofrece cajas, canastos o bolsas reutilizables, multipropósito, que ya representan un regalo en sí mismos. Estos envases están llenos de productos y servicios premium. Son distribuidos a personas con el perfil al que apunta cada empresa, ya sean sus propios contactos o los que Oh MY BOX! brinda. Es decir que el servicio incluye los productos a regalar, la distribución, y la base de datos de los públicos objetivos. De este modo pasa de ser un simple regalo, a una poderosa herramienta de relaciones públicos, con la posibilidad de conexión y difusión, y consecuente el posicionamiento de la marca y la fidelización del público. Las empresas pueden comunicar lo que ofrecen, mostrarlo, hacer sentir privilegiados a los destinatarios, además de elevar su imagen corporativa.

“Siempre me gustó conectar personas, ideas, proyectos. Reconozco que tengo habilidades para eso. Me sale fácil. Los que me conocen saben que siempre paso datos y contactos, o recomiendo libros o sitios web para ayudar a que otros crezcan. Está en mi esencia. Unir, dar, facilitar el encuentro. Es parte de mi propósito. Y este proyecto está en total sintonía con esa parte de mí. Me hace muy feliz crear puentes”, agrega Alicia Sisteró, explicando cómo surgió este nuevo servicio.

Por otro lado “Oh MY BOX!” propone un calendario de fechas temáticas para entregas de cajas especialmente armadas para cada ocasión. En muchos casos las empresas buscan estar presente en la mente de quienes pueden difundir sus propuestas, o convertirse en clientes, y las fechas elegidas son las fiestas de fin de año, Día del Periodista, Día de Malbec, u otras efemérides. Las lindas excusas, sobran.

Estos días la propuesta central ofrece a las empresas de alimentos, bebidas, y servicios enoturísticos, llegar este fin de año a un grupo de 50 periodistas. Esto puede ser de mucha utilidad a las organizaciones que no poseen los contactos necesarios, o no han contratado una agencia de prensa. El servicio incluye la distribución de productos gourmet o servicios de hotelería, restauración y bienestar, para lograr la conexión con la prensa. Logrando de este modo hacer que los destinatarios conozcan sus productos, y eventualmente los comuniquen, consuman o recomienden; y queden en contacto para futuras acciones.

Próximamente, este servicio se expandirá, proponiendo regalos personales para el Día de los Enamorados el 14 de febrero de 2025, pensado para consumidores que deseen hacer regalos a sus parejas, con combos que incluyen productos delicatessen, cosmética, obras de arte, viajes, vouchers para cenas de lujo, o accesorios de alta calidad.

Quienes deseen el servicio de cajas a medida, todavía están a tiempo para solicitar el servicio de fin de año. Y quienes quieran sumarse con sus productos a estas cajas para prensa, pueden hacerlo hasta el 23 de noviembre de 2024, ya que los regalos serán distribuidos durante diciembre.

Para mayor información comunicarse por WhatsApp al 261 6581000, por mail a ohmyboxargentina@gmail.com, o por Instagram https://www.instagram.com/ohmybox_linking_people/

Acerca de Alicia Sisteró

Mgtr. en Periodismo y Comunicación Gastronómicos – Impulsora de cultura gastronómica y alimentaria – IG Alicia Sisteró: @aliciasistero

Creadora / directora de publicaciones sobre gastronomía como Guía Mendoza Gourmet, Food Lovers, High Foodies. Trabajó en elBulliLab en Barcelona junto a Ferran Adrià en investigación y redacción, en 2017. Fundadora y organizadora de eventos gastronómicos como ALMAlbec, Noche 5 Estrellas y ConBoca. Máster en Periodismo y Comunicación Gastronómicos (The Foodie Studies – España). Su tesis fue sobre Identidad Enogastronómica Argentina. Especializada en crítica de restaurantes, reseña de libros y guías; formada como Diseñadora Gráfica (UNCuyo); formada en marketing; graduada en Gastronomía y Alta Cocina; sommelier de aceite de oliva; capacitada como barista, food stylist y fotógrafa. Trabaja desde 1994 en el rubro de la comunicación y publicidad (agencias, estudios de diseño, imprenta, revistas), y desde 2007 en marketing y comunicación gastronómicos específicamente, asesorando y brindando servicios de prensa a restaurantes, cocineros, empresas de productos de alimentos, y festivales. Escribe reseñas y críticas de restaurantes desde 2012, en su primer blog Gastronómica, y luego Food Lovers / MDZol. También colabora con medios nacionales e internacionales. Diseña itinerarios para turistas foodies, con su agencia de turismo The Wine & Food Trip. Dirige “Oh MY BOX!”, un emprendimiento de regalos empresariales. Vive actualmente en Mendoza, Argentina. Viaja para conocer y difundir restaurantes y mercados del mundo.