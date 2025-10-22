Agencia de viajes se convierte en la primera del Este mendocino en incorporar IA para atender a sus clientes

La agencia de viajes Locura x los Viajes, dirigida por Joaquín Zeballos, dio un paso firme hacia la innovación al incorporar un asistente conversacional con inteligencia artificial, que permite brindar atención inmediata, personalizada y continua a sus clientes.

La herramienta, desarrollada junto a WeAreGinkgo, agencia mendocina especializada en innovación y tecnología, busca facilitar el proceso de contratación de viajes, mejorar los tiempos de respuesta y ofrecer una experiencia más fluida a los usuarios.

El asistente conversacional está disponible las 24 horas del día y puede atender consultas sobre destinos, cotizaciones, promociones y documentación, tanto desde el sitio web como desde WhatsApp, los canales más utilizados por los clientes de la agencia.

Gracias a la inteligencia artificial, el sistema interpreta el mensaje del usuario, ofrece respuestas precisas y lo guía paso a paso en la planificación de su viaje.

«Queríamos dar un salto en la forma en que acompañamos a nuestros clientes. Hoy la gente busca respuestas rápidas, pero sin perder la calidez del trato humano. Este asistente nos permite estar siempre disponibles y a la vez mantener un seguimiento personalizado de cada consulta», explicó Joaquín Zeballos, fundador de Locura x los Viajes.

A diferencia de otros sistemas automáticos, el asistente fue diseñado para trabajar en conjunto con el equipo comercial de la agencia. Cada interacción es monitoreada por los asesores humanos, quienes pueden intervenir en cualquier momento para ofrecer atención personalizada o cerrar una venta. De este modo, la tecnología no reemplaza al equipo, sino que lo potencia: automatiza las tareas repetitivas y permite que los agentes se concentren en ofrecer recomendaciones, resolver dudas complejas y crear experiencias de viaje únicas.

Además de esta innovación tecnológica, Locura x los Viajes se destaca por su amplia oferta de productos y destinos.

La agencia ofrece viajes a todo el mundo, con propuestas a medida del cliente y paquetes prearmados para quienes buscan opciones prácticas. Entre sus destinos más elegidos se encuentran el Sudeste Asiático, Europa, el Caribe y América del Sur, con experiencias diseñadas para distintos perfiles de viajeros: desde aventuras en pareja hasta vacaciones familiares o escapadas con amigos.

«Nuestro valor agregado está en el acompañamiento. No solo vendemos un pasaje o un paquete, sino que acompañamos a cada cliente en todo el proceso, desde la planificación hasta su regreso, haciendo seguimiento y brindando asistencia durante el viaje. Nuestra prioridad siempre es el cliente y su experiencia», destacó Zeballos.

Desde WeAreGinkgo, la agencia desarrolladora del sistema, subrayan que esta implementación demuestra cómo las pymes mendocinas pueden adoptar tecnología de vanguardia sin perder su identidad ni la cercanía con sus clientes.

Con esta apuesta, Locura x los Viajes se posiciona como una de las primeras agencias del Este mendocino en aplicar inteligencia artificial a la atención al cliente, reafirmando su compromiso con la modernización del turismo regional y la excelencia en el servicio.