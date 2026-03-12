Abre Casa Sosta en Chacras de Coria: cocina casera y vinos de Mendoza

La destacada emprendedora gastronómica Jimena García Zapata presenta un lugar para “comer como en casa”. Platos tradicionales y comida casera, marcan el ritmo de la carta. Cuenta con capacidad para 50 cubiertos.

Desde hace unos días, una nueva y destacada propuesta gastronómica se sumó a la propuesta de Chacras de Coria. Casa Sosta está ubicada sobre calle Aguinaga 1392 (a una cuadra de la plaza central de una de las localidades más pintorescas de Mendoza).

El nuevo espacio cuenta con la experiencia de Jimena García Zapata, quien está al frente del proyecto. Jimena es abogada y emprendedora gastronómica. Luego de ejercer el derecho y vivir un tiempo en Estados Unidos, decidió reorientar su carrera hacia la cocina y la gestión gastronómica. Hace más de diez años desarrolla proyectos vinculados a la pastelería. Entre ellos se destaca “MoM Pastelería”, especializada en tortas y propuestas dulces para eventos, con foco en técnica, estética cuidada y personalización.

Sosta significa pausa en italiano y describe perfectamente el espíritu del nuevo espacio. “La palabra sosta describe exactamente lo que buscaba construir: una casa donde detener el ritmo, volver a lo esencial y compartir buena comida sin prisa. “Casa Sosta” no surge como una expansión más, sino como una decisión consciente. Un proyecto que prioriza calidad, coherencia y experiencia por encima de volumen. Un espacio que refleja mi propio proceso: ordenar, simplificar y construir con visión de largo plazo” comenta Jimena García Zapata.

Propuesta gastronómica



La carta parte de una idea simple: comida que uno elegiría comer en su propia casa. “No buscamos pretensiones gourmet, ni técnicas exhibidas. Buscamos sabor, producto bien trabajado y recetas reconocibles, ejecutadas con cuidado” agrega Jimena García Zapata.



La carta incluye:



• Platos tradicionales tal como deben ser: honestos y bien hechos.

• Cocina casera de elaboración propia.

• Menú ejecutivo al mediodía pensado para comer bien (y sano) todos los días.

• Propuestas adaptadas para encuentros y eventos privados.



La pastelería (con la experiencia de MoM Pastelería como base) es una extensión natural de la cocina de “Casa Sosta”: postres reales (hechos en casa).

La carta de vinos ofrece etiquetas especiales de una selección de pequeños productores de la provincia de Mendoza.

Además de su propuesta diaria, “Casa Sosta” también se proyecta como un espacio ideal para eventos y reuniones privadas. El restaurante ofrece la posibilidad de organizar encuentros sociales y corporativos con menús diseñados a medida y adaptados a las preferencias de cada anfitrión. La propuesta combina personalización gastronómica, ambiente cálido y atención dedicada para que cada celebración tenga su identidad.

El espacio

“Casa Sosta” cuenta con 50 cubiertos, en un formato íntimo que prioriza cercanía y calma. La madera y los materiales naturales predominan en el diseño, acompañados por una decoración pensada con intención y coherencia. Cada detalle de la decoración fue elegido de manera consciente, con una mirada responsable sobre el uso de materiales y el cuidado del entorno.

Horarios: Abierto todos los días: desayuno, almuerzo y cena.

Lunes y martes: 8 a 21 horas.

Miércoles a viernes: 8 a 00 horas.

Sábados: 9 a 00 horas

Domingos: 9 a 21 horas.

Dirección: Aguinaga 1392, Chacras de Coria.