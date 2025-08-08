WOW Mujeres Activas reunió a más de 3.000 personas en una jornada de inspiración, liderazgo, tecnología y superación en Mendoza

La tercera edición del evento se realizó el sábado 2 de agosto en la Nave Cultural de la Ciudad de Mendoza. Durante toda la jornada se brindaron herramientas sobre liderazgo, economía, inteligencia artificial, diseño y

más, con la participación de destacados speakers, emprendedores y autoridades locales.

«La vida sucede cuando estás yendo a lo que te interesa». Esta frase expresada Sofía Contreras – reconocida autora y emprendedora argentina que formó parte de los speakers de WOW Mujeres Activas, puede resumir a la perfección el espíritu de esta tercera edición: un evento que volvió a demostrar que el emprendedurismo no solo es motor económico, sino también una forma de vivir con propósito.

El evento realizado el pasado sábado 2 de agosto en la Nave Cultural de la Ciudad de Mendoza, contó con más de 3.000 personas quienes se sumaron a una jornada verdaderamente transformadora que ofreció contenidos clave para potenciar el liderazgo, la innovación, la tecnología y el desarrollo personal y profesional.

Durante diez horas ininterrumpidas, los asistentes participaron de charlas motivacionales, talleres y espacios interactivos, con temáticas como liderazgo, economía y finanzas personales, inteligencia artificial, tecnología aplicada y plataformas de diseño, además de escuchar casos de éxito y experiencias reales de la mano de reconocidos speakers locales y nacionales.

Esta nueva edición como sus anteriores, fue impulsada por sus organizadoras y mentoras: Muriel del Barco, Verónica Kolton y Gisela Rivarola, quienes vienen construyendo este espacio con la visión de generar comunidad, inspiración y crecimiento colectivo.

“Esta nueva edición ha sido absolutamente superadora y creemos que responde a que también lo fue porque nosotras decidimos hacer grandes apuestas en el proyecto. Desde un proyecto que empezó de forma modesta hace tan solo dos años, pudimos ver el potencial que tenía a través de la recepción de la gente. Vimos cómo las mujeres necesitaban conocer a otras que habían podido lograr sus objetivos y propósitos, que habían alcanzado la independencia económica o laboral o ser líderes y armar sus propias empresas y formar equipos”, señala Muriel del Barco.

Elena Alonso, Natalia-Falcini y Aby María.

“Por ello que buscamos subir la vara en todo, desde los proveedores con los que trabajamos en toda la organización de WOW, invirtiendo en todos los aspectos para dar mayor calidad y eso hace que todo el resultado haya sido un producto espectacular”, apuntan Verónica Kolton y Gise Rivarola.

Más que un evento: una experiencia 100% integral e inspiracional

La jornada realizada de 10 a 20 hs, contó con el auspicio de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y la participación del intendente Ulpiano Suárez, quien destacó la importancia de acompañar este tipo de iniciativas que fortalecen el ecosistema emprendedor y el desarrollo local.

Asimismo, durante la jornada, se dieron a conocer las 12 mujeres ternadas del Premio “Mujeres en Innovación 2025”, una iniciativa que reconoce a mujeres que lideran proyectos transformadores en Ciencia/Tecnología, Energía, Empresa y Sostenibilidad e impulsada desde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza junto a QuienVino, con el acompañamiento institucional de UNCUYO, Polo TIC y la Red de Innovación Local (RIL).

Además de las ponencias, el evento ofreció un amplio sector con 28 stands de emprendedores mendocinos, junto a propuestas de profesionales del bienestar, salud, estética, hotelería, turismo y servicios generando una experiencia integral para el público. Las actividades se alternaron con momentos de distensión, sorteos, networking y experiencias lúdicas, acompañadas por un patio de comidas al aire libre con foodtrucks que ofrecieron una variada propuesta gastronómica como así también las presentaciones del Ballet Contemporáneo de la Municipalidad la Ciudad de Mendoza y el show musical de Juliana Barello.

Micaela Pollera, Lourdes Gabrielli, Cristian Chavarin y Euge Micheletti.

Esta edición contó con 61 sponsors que acompañaron la gran experiencia WOW: Supervielle, Redmel, De la Plazoleta, IMR Centro Médico Medicina Reproductiva, Nomade, Dra. Celeste Gaitan, Sandra Marzan, Susana Balbo Hotel, Martín Co., AN Cirugía Plástica, Casa Segal, Park Hyatt Mendoza, Pisper Constructora, Triunfo Seguros, Susana Balbo Wines, Carpediem, Leo y Parda, Cel Well, Eco Power, Consuelo Yañez, Abalorios Joyas, Royal Prestige, RCristal, Hema Laboratorio, CREO- Instituto de Medicina Reproductiva, Aurableu, Essen, Enisa Soluciones Aduaneras, Monteverdi, Devi Viajes, Paol Fragapane, Revista Voila, Trivento, Coca Cola, Dove, Velvet, VIP Travel, Niki Beauty, Accord, Piel Bronze, Cachorrax, Andes Group, Aura Bleu, Arcor, Elena Financiera, Miss Mery, Esmerald Capital, Expo Andina, La Despensita, Gin Heredero, Mucho, Getnet, Eugenia Micheletti, Hema, KO Agua, Latinad, BLD Developers, Casa Segal, Land Holding, Black Bear, Sirix, La Vida Restaurant, Renta Muebles Mendoza, y Aguero Yañez.

Charlas, talleres y speakers que inspiraron

La agenda del día estuvo cargada de contenidos enriquecedores y oradores de alto nivel con charlas y talleres de reconocidos referentes y que se difundieron de manera simultánea en las dos salas de la Nave en las cuales se llevó a cabo WOW. La apertura fue con Mariana Fernández, quien brindó el taller “Cómo liderar sin morir en el intento”, compartiendo su experiencia al frente de la comunidad amante del deporte, la actividad física y el bienestar que conforma la cadena de gimnasios Nómade.

Le siguió Aby María, coach en salud y bienestar emprendedor, con su charla “Reinvéntate con propósito: claves para emprender con pasión y salud”.

Promediando la mañana, la economista Elena Alonso, experta en finanzas, presentó “Las finanzas no son una opción”, una ponencia repleta de herramientas prácticas para ordenar y proyectar económicamente los negocios y la vida personal.

El eje de la maternidad como motor y desafío en el liderazgo también tuvo su espacio con la participación de Violeta Navas Jiménez, psicóloga especializada en vínculos y desafíos reproductivos, con su charla “Liderar proyectos: maternidad y emprendimiento”, junto a Euge Micheletti, quien reflexionó sobre el vínculo entre “Maternidad, dinero y placer”.

Tras una pausa, el turno fue de las embajadoras oficiales de Canva en Argentina: Chachi Flores, Ceci Feiner y Maru Cabezas, quienes guiaron al público en un taller práctico sobre “Herramientas de Canva para emprendedoras”.

En representación de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, Cristian Chavarini y Lourdes Gabrielli compartieron la charla “Transformación Digital e Innovación que transforma”. También participó Micaela Pollera, con su charla “Digitalización profesional: transformá tu talento en un

negocio digital rentable”, orientada a profesionales que buscan escalar su actividad mediante herramientas digitales.

El espacio de casos de éxito incluyó a Natalia Falcioni, fundadora de Simona Multiespacio, quien compartió en una entrevista interactiva su experiencia sobre la “Internacionalización de negocios”. A su vez, Manuela Galdurralde, creadora de Inner Space, inspiró con su charla “Cómo crear una comunidad global desde casa”.

El cierre del ciclo de charlas estuvo a cargo de Sofía Contreras, referente nacional del ecosistema emprendedor, con su potente charla “Pasá a la acción”, que invitó a salir de la zona de confort y dar el salto hacia la concreción de proyectos personales y profesionales. Así, ante un auditorio colmado de público, la reconocida autora y emprendedora argentina, abordó su charla centrada en la búsqueda de encontrar nuestro propósito, dejando atrás antiguas versiones de éxito preestablecidas para pasar a nuevas creando así, la realidad que queremos.

“WOW Mujeres Activas nos ha dado la satisfacción de poder ayudar a los demás brindando herramientas y la posibilidad de acceder a charlas de reconocidos referentes para el crecimiento profesional y personal, y que cada una de ellas les permitan a muchas de las personas que llegaron a este evento, adquirir conocimientos nuevos, tener ganas de hacer cosas, ver a otras mujeres que inspiran y contagiarse de esas experiencias. Todo eso nos genera un bienestar interno único. Ahí creemos que reside el éxito de cada edición de WOW: cumplir con nuestro objetivo final es dar a cada una de estas mujeres – y hombres- herramientas que les permitan alcanzar su propósito ”, finalizan sus creadoras.

Así, la tercera edición de WOW Mujeres Activas dejó en claro que espacios integrales de networking como es este evento, son cada vez más requeridos y que cuando se unen visión, acción y comunidad, sin duda se abren caminos reales hacia el crecimiento y la transformación profesional y personal.