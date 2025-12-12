Wines of Argentina cierra el 2025: renovación estratégica y mayor presencia global

Wines of Argentina finaliza un año marcado por la consolidación de su nuevo rumbo estratégico y por avances en mercados clave, acciones de comunicación, iniciativas en sostenibilidad y fortalecimiento de vínculos internacionales.

Wines of Argentina (Wofa), entidad responsable de la promoción del Vino Argentino en los mercados mundiales, celebró este jueves 11 de diciembre su última reunión de Comisión Directiva del 2025, en la que se presentó el presupuesto y plan de acción 2026, y se realizó un balance del 2025, seguido por un cóctel de agasajo para la prensa local.

El encuentro contó, también, con la participación de Victoria Giussani, asesora en Cooperación Internacional de la Delegación de la Unión Europea. La Unión Europea es responsable del financiamiento de Red Sustenta Vitis, el programa integral de sostenibilidad para la industria vitivinícola impulsado por WofA.

The Wine for Now: una nueva etapa en la comunicación del Vino Argentino

Siguiendo el roadmap planteado en 2024, Wines of Argentina comenzó a implementar una nueva narrativa global –desarrollada junto a la agencia GREY en el primer semestre del año y cuyo mensaje guía es The Wine for Now. La entidad actualizó su identidad visual y amplió sus pilares de comunicación para reflejar una Argentina vitivinícola más contemporánea y conectada con las audiencias de los distintos continentes.

Desde esta nueva perspectiva, WofA diseñó la campaña digital de fin de año para Brasil y Estados Unidos, con el claim “Write Your Own Rules”, que invita a redescubrir el Vino Argentino flexibilizando las situaciones y los escenarios de consumo. La etapa inicial de la campaña ya superó a la delMalbec World Dayen YouTube.

Expansión en los mercados: presencia estratégica y acciones de alto impacto

Este año, WofA profundizó su relación con referentes de lacrítica internacional. Matthew Luczy, degustador de The Wine Advocate; Virginie Boone, ex editora de Wine Enthusiast y actual referente global del vino estadounidense; Tim Atkin MW, reconocido crítico británico, y Joaquín Hidalgo (VINOUS) degustaron y evaluaron vinos de todas las regiones productoras argentinas, tanto de bodegas micro y pequeñas, como de bodegas de mayor tamaño.

En Estados Unidos, Wines of Argentina realizó campañas con Binny’s y Gary’s y, en conjunto con Colangelo & Partners, se activaron colaboraciones con influencers de ese país. Asimismo, también se organizaron viajes estratégicos para compradores, líderes gastronómicos e influencers de vino de EE.UU y Brasil con el objetivo de ampliar portafolios y profundizar el conocimiento del Vino Argentino a través de experiencias inmersivas y diferenciales.

En Brasil, la entidad amplió su agenda institucional con presencia en ProWine São Paulo y en la Gala Michelin de Río de Janeiro y São Paulo junto a bodegas argentinas. Además, llevó adelante, en el transcurso de todo el año, destacados eventos, cenas y masterclasses junto a restaurantes como Evvai y Oro.

En los monopolios de Canadá, WofA desarrolló la campaña temática anual junto al SAQ. Por su parte, en asociación con LCBO, llevó adelante una campaña integral de merchandising y marketing tradicional y digital. El Vino Argentino también marcó presencia en Europa y en Asia con diferentes programas educativos y actividades presenciales en esos continentes, así como misiones inversas.

Sostenibilidad : el único camino posible

Red Sustenta Vitis, financiado por la Unión Europea, es el programa de sostenibilidad de Wines of Argentina para el sector vitivinícola. La actual edición del programa marca la continuidad del trabajo que Wines of Argentina viene llevando adelante de manera sistemática en materia de sostenibilidad desde el año 2022 en beneficio de bodegas de todo el país.

Gracias a esta iniciativa, durante 2025, 47 bodegas y productores/as de todo el país culminaron exitosamente sus programas de asistencia técnica enGestión de Residuos, Eficiencia Energética, Eficiencia Hídrica, Buenas Prácticas Agrícolas y Apoyo a Certificaciones Sostenibles. Este movimiento en favor de la sostenibilidad vitivinícola es federal. Actualmente, Red Sustenta Vitis tiene presencia activa en las principales regiones vinícolas de Argentina: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta y San Juan.

Con la mirada en el 2026

Con un 2025 atravesado por desafíos globales y cambios en los mercados internacionales, Wines of Argentina reafirma su misión de fortalecer la presencia del Vino Argentino en el mundo, acompañando a bodegas de todas las regiones del país en su crecimiento y consolidando un posicionamiento contemporáneo, diverso y dinámico.

Al respecto, Claudia Piedrahita —vicepresidenta de la institución— expresó: “En los últimos años, el equipo de WofA ha llevado adelante un esfuerzo sostenido para adaptarse con agilidad y creatividad a un contexto desafiante. Quiero reconocer el esfuerzo de todos por ampliar la mirada, incorporar nuevas perspectivas para abordar los desafíos y construir respuestas innovadoras”.

Reflexionó, asimismo, sobre el futuro: “Los próximos años nos exigirán seguir fortaleciendo esta capacidad de adaptación y apertura. El recorrido realizado nos deja aprendizajes valiosos y una base sólida desde donde continuar consolidando el posicionamiento del Vino Argentino en el mundo. Agradezco profundamente a los socios que nos acompañan y los invito a seguir participando y sumándose a las discusiones estratégicas que nos permiten nutrir una visión compartida para seguir avanzando”.

