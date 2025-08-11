Virus vuelve a sonar en Mendoza con el tributo de Destino Circular

El show de Destino Circular -tributo a Virus- tendrá lugar el sábado 16 de agosto a partir de las 20, en la sala 1 de la La Nave Cultural.

Preparate para una noche que te hará vibrar al ritmo de los clásicos, pero con un toque completamente nuevo. El próximo sábado 16 de agosto, a partir de las 20, el Ciclo Nave Acústico 360° en La Nave Cultural te invita a una experiencia musical única con Destino Circular – Tributo a Virus.

¿Creías conocer todas las versiones de la icónica banda? Este show promete sorprenderte con arreglos acústicos que redescubrirán esos temas que marcaron a generaciones. ¡Una oportunidad imperdible para vivir la música de Virus como nunca antes, acompañada de food trucks y más sorpresas!

La banda está integrada por Willy Moreno en voz y guitarra, Mauro Moyano en bajo, Claudio López en programación y teclados, Diego Ledda en batería y Nacho Rodríguez en guitarra.

Entradas en venta aquí. La preventa es limitada y tiene precios especiales para los primeros en adquirir sus tickets. Producción general: Nave Cultural.

Cronograma

– 20h Apertura de puertas

– 20.30h Show de previa

– 21.15h Comienzo del show