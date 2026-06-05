Victorinox lanzó en Vendemmia una edición limitada inspirada en la pasión argentina por el fútbol

La marca suiza presentó en la joyería de Mendoza Shopping un exclusivo set compuesto por un reloj y una navaja de colección. Solo existen 304 unidades numeradas, cada una vinculada a un gol histórico de la Selección Argentina en los mundiales.

La tradición de la relojería suiza y la pasión argentina por el fútbol se unieron en una propuesta inédita. En un evento exclusivo realizado este jueves en la joyería Vendemmia, la marca suiza Victorinox presentó oficialmente “Edición Especial Argentina”, un set de colección compuesto por un reloj y una navaja diseñados especialmente para el mercado nacional.

El lanzamiento tuvo lugar en Mendoza Shopping y reunió a clientes, fanáticos de la alta relojería y seguidores de la icónica marca suiza, reconocida mundialmente por combinar ingeniería de precisión, funcionalidad y diseño atemporal.

La colección está integrada por apenas 304 unidades: 152 modelos con esfera negra y 152 con esfera blanca. Cada pieza es numerada y posee un significado especial: representa uno de los goles convertidos por la Selección Argentina en la historia de los mundiales de fútbol. Así, cada reloj cuenta una historia única ligada a momentos inolvidables del deporte argentino.

Fabricado en el centro de producción de Victorinox en Le Locle, Suiza, el reloj incorpora detalles exclusivos pensados para el público argentino. Entre ellos, destacan las tres estrellas en la esfera, un guiño a los tres títulos mundiales obtenidos por la Selección Nacional.

“Está dirigido al público amante de la alta relojería suiza y a los fieles seguidores de la marca. Creemos que se agotará rápidamente y que tendrá una fuerte repercusión en redes sociales”, señalaron desde la organización durante la presentación.

El reloj pesa aproximadamente 130 gramos y cuenta con cinco años de garantía, una característica poco habitual dentro del segmento. Además, la propuesta incluye una navaja exclusiva especialmente diseñada para acompañar esta edición y que no se comercializa por separado.

Lejos de ser un accesorio secundario, la navaja representa uno de los símbolos históricos de Victorinox. La compañía construyó buena parte de su prestigio global sobre este objeto multifunción, convertido con el tiempo en emblema de la precisión suiza y reconocido en todo el mundo.

Otro de los aspectos que despertó interés entre los asistentes fue la posibilidad de revelar el significado de cada número de serie. Quien adquiera, por ejemplo, el reloj N°27, podrá descubrir exactamente qué gol de la Selección representa y quién fue su autor, conectando la pieza con figuras históricas como Diego Armando Maradona, Mario Kempes o Lionel Messi.

El evento de lanzamiento contó con la presencia de Rogelio Abella (presidente de Suevia Group S.A. Distribuidor Oficial de Victorinox en Argentina); Jésica Lois (Center Manager de Mendoza Shopping); directivos de la firma, clientes especiales, referentes de prensa e influencers invitados.

“Existe una fuerte conexión de los argentinos con el fútbol y un creciente interés por las marcas premium, lo que convierte al país y a nuestro shopping principalmente como un escenario ideal para comercializar esta edición especial”, remarcó Jésica Lois.

El valor del set es de $2.305.000 y puede financiarse en seis cuotas sin interés. Una propuesta exclusiva que combina colección, diseño y pasión futbolera en una pieza pensada especialmente para Argentina.