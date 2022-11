Ventas minoristas pyme cayeron 3,2% anual en octubre

Así cumplen cuatro meses consecutivos en baja. En la comparación mensual estas ventas subieron 0,3% y acumulan un alza de 1,8% en lo que va del año.

En octubre, 4 de los 6 rubros relevados redujeron sus ventas en la comparación interanual. Los únicos en alza fueron «Farmacia y perfumería» y «Ferreterías, materiales eléctricos y de la construcción», que vienen registrando la principal dinámica sectorial. La caída más grande se vuelve a registrar en «Textil e indumentaria», producto del incremento de los precios que registra este sector, que ya acumula aproximadamente 6 registros interanuales en negativo.

El mercado de consumo se mantuvo demasiado tranquilo. Se esperaba un mes más dinámico, traccionado por el Día de la Madre, por el entusiasmo del Mundial de Fútbol y el inicio de la temporada de eventos privados, como casamientos, cumpleaños, fiestas de Halloween y otros festejos. No obstante, su impacto fue muy moderado y específico por rubro.

Así surge del Índice de Ventas Minoristas Pymes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), elaborado en base a su relevamiento mensual entre 1.209 comercios del país, realizado entre el 1 y el 4 de noviembre.



Análisis sectorial

Interanualmente las mayores caídas fueron para «Indumentaria y textil» (-19,2%) y «Calzado y marroquinería» (-6,9%). Un factor que incidió en los grupos de consumidores con mayor acceso a la tecnología fue el Cibermonday, porque muchas compras previstas para el mes se postergaron para obtener los descuentos de ese evento.

1) Alimentos y bebidas

En octubre, las ventas minoristas Pyme cayeron 1,2% anual y 0,3% mensual, a precios constantes. En el año, este sector acumula un aumento de 3,2%. Las empresas consultadas señalaron que los precios se mantuvieron más estables y no hubo faltantes de mercadería como meses atrás. Pero de todos modos muchas empresas comenzaron a incrementar sus stocks para llegar con mercadería suficiente a fin de año.

«Estamos comenzando a comprar, en la medida de lo posible, productos para stockearnos para las fiestas de fin de año», explicó el dueño de una pollería de San Salvador de Jujuy, temeroso de que haya problemas de abastecimiento para las fiestas, pero optimista de que el Mundial de Fútbol genere mayor nivel de consumo.

«Las ventas cayeron mucho en golosinas, galletitas, panificados, pero se vendieron muy bien las bebidas sin alcohol», comentó el encargado de un kiosco-almacén de la localidad de San Martín, en el Gran Buenos Aires.

«Los clientes eligen comprar en cadenas grandes donde se ofrecen mejores promociones, especialmente los fines de semana», dijo la dueña de un supermercado pequeño de la ciudad de Santa Fe.

2) Calzado y marroquinería

Las ventas minoristas cayeron 6,9% anual, pero subieron 4% mensual, a precios constantes. En el año acumulan un aumento de 2,2% frente al mismo período de 2021. Hubo poca demanda para el Día de la Madre. Algunos comercios reemplazaron los importados por productos nacionales y más económicos, pero no fue sencillo conseguir proveedores con entregas inmediatas. El sector mejoró relativamente la importante caída interanual que había sufrido el mes anterior. Sin embargo, la preocupación radica en que ya acumula 4 meses registrando valores negativos en las variaciones interanuales.

«El Día de la Madre no contribuyó en las ventas este año. Nos quedó mercadería sin vender y ahora arrancó la nueva temporada. Esperamos que repunte», fue la respuesta de una empresaria de CABA, que tuvo una baja relevante en sus ventas.

«No fue un mes bueno para el rubro, pero en nuestro negocio las ventas subieron porque decidimos incorporar productos más económicos», explicó el titular de una zapatería de Castelar, en el GBA.

3) Farmacia y perfumería

Es de los pocos rubros que vienen funcionando bien. Las ventas minoristas crecieron 8% anual, aunque cayeron 0,1% mensual, a precios constantes. En el año acumulan un alza de 6,8% anual. Las farmacias funcionaron a pleno, con buena demanda, y las perfumerías vendieron bien para el Día de la Madre, aunque productos de menor valor. Las empresas consultadas esperan que noviembre y diciembre también sean buenos.

«Se vendieron bien los productos económicos, el resto poco», señaló la dueña de una perfumería de la ciudad de Santiago del Estero.

«Las ventas aumentaron con respecto a septiembre. Se tuvieron buenos resultados porque hubo más gripes y alergias de lo habitual», explicaron desde una farmacia de Paraná, Entre Ríos.

4) Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción

Las ventas minoristas subieron 0,4% anual en octubre (a precios constantes), 1,1% mensual y acumulan un aumento de 4,3% en estos diez meses del año (comparando contra los mismos meses de 2021). Las entregas se normalizaron respecto el desajuste de los meses previos. Algunas empresas destacaron que hay más consultas de lo habitual, aunque no se corresponden con las ventas. La gente pide presupuestos, pero los precios desalientan a concretar la compra. El sector revirtió el comportamiento negativo interanual del mes anterior.

«Nuestras ventas subieron por la implementación de promociones que cayeron muy bien», indicó un empresario de la ciudad de Salta.

«Las ventas aumentaron porque es temporada alta en nuestro rubro, y el año pasado a esta altura la pandemia aún demoraba obras en casas particulares», explicó la encargada de una pinturería en la ciudad de Córdoba.

5) Textil e indumentaria

Las ventas bajaron 19,2% anual, 2,6% mensual y acumulan un descenso de 7,4% en el año. Uno de los factores que explica este comportamiento fue la evolución de los precios que retrajo la demanda de los consumidores en octubre. Otro factor es la venta informal. Los comercios sostienen que, si la mercadería sigue aumentando, los consumidores tenderán a desplazarse hacia ese mercado irregular. Hay expectativas positivas por el acuerdo de precios a 60 días que promueve el Gobierno, especialmente para no perder fin de año, donde el mayor temor es que se reemplacen los regalos de este rubro con otros.

«Octubre siempre fue un mes bueno por el Día de la Madre, pero esta vez fue como un mes normal. Apostamos a comprar mercadería esperando mejores resultados», contó la titular de un local de ropa femenina de Rosario, Santa Fe.

«Fue muy malo el mes, hubo días sin gente en el local. Pero con el cambio de temporada esperamos que las ventas mejoren», expresó optimista un empresario de la ciudad de San Luis.

6) Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles

Las ventas bajaron 0,8% anual, pero subieron 4,5% mensual y acumulan un alza de 1,9% en el año. Los resultados fueron muy variados dependiendo de qué productos se venden. La tendencia general fue a consumir artículos económicos. Hubo más comercios que se sumaron al e-commerce porque consideran que, si no lo hacen, van a seguir perdiendo mercado a manos de los consumidores virtuales.

«Se vendieron menos artículos y hubo menos clientes que el año pasado. Los precios subieron mucho y la gente no entra al local para no tentarse», describieron desde un local de decoración de la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires.

«En nuestro negocio el que entra compra. Eso dijimos siempre, pero octubre fue distinto. Hubo poco movimiento y el que ingresaba era para comprar algo específico. Igual somos optimistas», apuntaron desde una blanquería de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.