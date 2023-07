Una nueva etapa para el crecimiento del pádel argentino

La Asociación de Pádel Argentino, que preside Santiago Brito desde 2021, firmó un acuerdo con la empresa WE ARE SPORTS para la comercialización de sus patrocinios deportivos, donde Mendoza Premier Pádel es parte estratégica de esta alianza.

La Asociación de Pádel Argentino es la entidad madre de este deporte en el país y que tantos campeones mundiales ha generado. Creada en 1988, es la entidad reconocida por la Secretaría de Deportes de la Nación, el Comité Olímpico Argentino y la Confederación General de Deportes de Argentina. Además, la llegada de Brito a la institución ha fortalecido su relación con la Federación Internacional de Pádel.

Entre otras actividades, la APA apoyó desde su generación el circuito mundial Premier Pádel, creado por la FIP y que en su primera edición en Mendoza en 2022 fue un verdadero éxito tras convertirse en el torneo más convocante de la historia de este deporte.

“Desde el inicio de la gestión de esta Comisión Directiva, nos propusimos llevar el pádel argentino a otro nivel: más moderno y voluminoso, con cambios de fondo y forma. En este proceso, la profesionalización de las actividades de la APA es una prioridad para la institución. Entendimos que la comercialización también debía dar un salto de calidad. Junto a WE ARE SPORTS estamos confiados en esta nueva alianza, sana y productiva a corto, mediano y largo plazo, donde compartimos la misma visión del mercado, las oportunidades y también los ingresos para seguir creciendo como deporte, donde la estructura nacional, las selecciones y fundamentalmente los Menores, son nuestra prioridad, entre otros tantos aspectos”, expresó Santiago Brito (presidente de APA).

Este año, y de la mano de WE ARE SPORTS como agente comercial exclusivo de la Asociación de Padel Argentino y de Mendoza Premier Padel, fuertes marcas como Macro, Amex, Royal Padel (patrocinador de paleta e indumentaria), Wilson (pelota oficial), La Segunda, y Telecom se convierten en sponsors oficiales del torneo de categoría P1 que se desarrollará en el estadio cubierto Aconcagua Arena, ubicado en la ciudad de Mendoza, desde el 31 de julio al 6 de agosto.

Para Guillermo Ricaldoni y Franco Longobardi, directores de WE ARE SPORTS es un orgullo crecer junto a la Asociación, mientras que el pádel mismo lo hace en Argentina. “Inmediatamente que conversamos con Santiago Brito entendimos que compartimos la misma visión respecto al desarrollo del deporte, y él está convencido en poder dejar un legado en el pádel. Junto al resto de nuestras alianzas y properties en el deporte, ahora la Asociación de Pádel Argentino es una responsabilidad que atraviesa a todos los sectores de la compañía, un desafío que está acompañado del compromiso que hace a nuestra marca y empresa. Es un placer que la APA confíe en WE ARE SPORTS: el inicio de una relación donde estaremos enfocados en generar los recursos genuinos y profesionales necesarios para una mejora continua de este deporte tan emblemático para nuestro país”, expresaron los directivos.

APA EN CRECIMIENTO

La selección nacional de pádel fue 19 veces campeona del mundo, con 11 campeonatos masculinos y 8 femeninos, mientras que en la actualidad, hay 7 jugadores argentinos en el Top10 mundial (masculino y femenino). La APA posee categorías Menores, Amateurs Libres y Selecciones Nacionales con competencias como los Open (Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, Sur, Patagonia, los Argentinos y demás, como ser los Sudamericanos y Panamericanos).

Por su parte, el Mendoza Premier Padel de 2022 convocó a más de 55.000 personas, mientras que se alcanzaron más de 130.000 hogares en su difusión por diferentes plataformas con más de 3 millones de visualizaciones en YouTube, televisión por ESPN en Star+ y 120 medios acreditados que generaron más de 500 notas a medios.

SOBRE WE ARE SPORTS

WE ARE SPORTS es agente comercial exclusivo de la Asociación Argentina de Padel y de Mendoza Premier Padel por los próximos 3 años. Del mismo modo lo son de la Asociación Argentina de Polo, de la Asociación Argentina de Golf y de la Asociación de Hockey de Buenos Aires, entre otros como ser clubes, equipos, federaciones y eventos deportivos nacionales e internacionales, deportistas, ex deportistas, coaches. Además, a través de su división de Sports Marketing Consulting son asesores ad honorem de UNICEF Argentina.