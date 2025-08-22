Sheraton Mendoza Hotel: lujo responsable y sustentabilidad que trasciende tendencias

En un contexto donde el cuidado del planeta ya no es opcional, Sheraton Mendoza Hotel se consolida como referente en hospitalidad sostenible. Bajo el programa global Serve 360 de Marriott y con la sustentabilidad como eje estratégico, el hotel –propiedad de Grupo Huentala– implementa un sistema integral de gestión ambiental, económica y social que genera impactos medibles y certificados.

Gestión inteligente: medir para mejorar

El compromiso comienza por conocer. A través de un seguimiento riguroso de consumos de energía, gas y agua, el hotel identifica oportunidades de ahorro y optimización. Este control es la base de su plan de eficiencia energética, sustentado en cuatro pilares: gestión inteligente, inversión en tecnología eficiente, procesos optimizados y hábitos responsables.

Economía circular: residuos que se transforman en recursos

El Plan de Gestión Integral de Residuos contempla clasificación, compactación y reciclaje en alianza con proveedores locales. Así, el hotel no solo minimiza su huella de carbono, sino que también dinamiza la economía circular mendocina.

Certificaciones que avalan el compromiso

Desde 2017, Sheraton Mendoza cuenta con la ecoetiqueta “Hoteles más Verdes” otorgada por la Asociación de Hoteles de Turismo. Tras alcanzar el nivel bronce y ratificarlo en 2020, en 2022 logró la categoría plata, reflejando la consolidación de un sistema de gestión sustentable que equilibra medio ambiente, valor social y turismo responsable.

Bienestar con conciencia: el caso Neptune Spa

La sustentabilidad también se experimenta en Neptune Spa, donde se creó un invernadero ecológico. Allí, el agua del retrolavado de la piscina se reutiliza para regar olivos mediante microgoteo inteligente, la iluminación funciona con energía solar y se reaprovechan más de 57 litros de agua semanales. Un ejemplo concreto de cómo el bienestar y la responsabilidad pueden convivir.

Impacto social y económico

Más allá de lo ambiental, el hotel impulsa acciones con clientes, proveedores, empleados y la comunidad, fomenta la cultura mendocina y apoya emprendimientos locales. En el plano económico, apuesta por tecnología para la eficiencia, participa en programas de crédito fiscal para capacitación y promueve hábitos responsables en toda su cadena de valor.

Con cada iniciativa, Sheraton Mendoza demuestra que la sustentabilidad no es una moda, sino una estrategia transversal que aporta valor real al planeta, a la comunidad y a la experiencia del huésped.

