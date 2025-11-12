Río Negro promocionará sus destinos en el Workshop Mendoza 2025

Con el objetivo de continuar posicionando su oferta turística en los principales mercados emisivos del país, Río Negro estará presente los días 14 y 15 de noviembre en la 50 Edición de la ECTU (Encuentro de Comercialización Turística).

Con la presencia de operadores, agentes y prestadores del sector promocionará sus atractivos turísticos durante dos jornadas en Olivos Multipespacio, en la localidad de Maipú, provincia de Mendoza.

El encuentro tendrá lugar los días 14 y 15 de noviembre de 17:00 a 20:30 hs, y culmina ambos días de 20:30 a 23:30 hs con un Sunset.

El espacio está destinado a profesionales del turismo, operadores, agentes de viajes, y la prensa.

De esta manera, la provincia continúa con la intensa tarea de promoción que viene desarrollando a lo largo del país de sus cuatro regiones de cara a la temporada de verano: mar, estepa, valle y cordillera en los distintos puntos del país.

Espacio de networking

El 14 de noviembre, también en el multiespacio Olivos de Arauco, se realizará una jornada de networking destinada a prestadores minoristas y mayoristas. El encuentro permitirá generar alianzas comerciales y fortalecer los vínculos dentro del sector.

La actividad comenzará a las 17 y concluirá con un sunset hasta las 23.30hs. Será exclusiva para agencias de viajes minoristas con legajo oficial y para profesionales del sector.