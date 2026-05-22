Mendoza fortalece su posicionamiento internacional en el turismo de romance con una capacitación de nivel global

Referentes de México y Argentina encabezarán una doble jornada técnica para consolidar a Mendoza como destino de bodas y experiencias de alto valor emocional.

Mendoza continúa avanzando en su estrategia de posicionamiento internacional como destino premium para bodas de destino y turismo de romance. Con el apoyo del Ente Mendoza Turismo (Emetur), el martes 9 y miércoles 10 de junio se desarrollará el programa de capacitación “Mendoza, un destino que enamora”, una iniciativa orientada a profesionalizar el ecosistema turístico local y potenciar la provincia en el mercado global de experiencias emocionales.

El encuentro tendrá lugar en el Hotel Esplendor By Wyndham Mendoza y reunirá a referentes nacionales e internacionales del sector, prestadores turísticos, hoteles, bodegas, organizadores de eventos y proveedores vinculados a la industria del romance.

La propuesta busca transformar el potencial turístico de Mendoza en un producto de exportación, entendiendo al turismo de romance como un motor de desarrollo sostenible que integra cultura, gastronomía, experiencias, servicios premium y economía regional.

Mendoza apuesta al crecimiento del turismo de bodas y experiencias

El programa fue diseñado para fortalecer toda la cadena de valor del destino, preparando a la provincia para responder a la creciente demanda internacional de bodas de destino, renovaciones de votos y celebraciones de alto impacto emocional.

La capacitación central estará a cargo de la consultora mexicana Dagyi Rivera, especialista internacional en activación estratégica del turismo de romance. La profesional cuenta con una maestría en gerencia empresarial, certificaciones internacionales en coordinación de eventos y formación en LGBTQ Weddings otorgada por el Equality Institute de Estados Unidos.

Durante su participación, Rivera abordará metodologías vinculadas a la creación de experiencias auténticas y estructuradas, enfocadas en beneficiar a las comunidades locales y elevar los estándares de calidad del destino.

Además, actualmente se especializa en análisis de big data aplicado al turismo digital mediante herramientas de Google, aportando una mirada tecnológica e innovadora sobre el futuro de la industria.

Branding emocional y marketing digital para competir en mercados globales

La jornada también contará con la participación del especialista argentino Martín Barreda, quien disertará sobre branding y marketing digital aplicado al turismo de romance.

Su propuesta brindará herramientas estratégicas para que empresas y prestadores mendocinos puedan posicionar sus servicios en mercados internacionales de alto valor, utilizando el branding emocional como elemento diferenciador frente a otros destinos competitivos.

Fam trip técnico por bodegas de Mendoza

Como parte de la experiencia, el miércoles 10 de junio se realizará un fam trip técnico coordinado por Silvia Bodiglio, que incluirá visitas a Bodega Finca Agostino y Bodega Tempus Alba.

Durante el recorrido, los asistentes podrán relevar infraestructura, servicios y propuestas vinculadas a bodas de destino y celebraciones exclusivas, fortaleciendo la articulación entre actores del sector turístico y vitivinícola.

Un trabajo conjunto entre el sector público y privado

La iniciativa es impulsada por la comunidad CARE, Silvia Bodiglio y SPM Producciones, con el acompañamiento de Hola Maipú —Dirección de Turismo de la Municipalidad de Maipú—, Esplendor by Wyndham Mendoza, Emetur y Mendoza Bureau.

Con acciones como esta, Mendoza busca consolidarse como uno de los destinos más atractivos de Latinoamérica para el turismo de romance, un segmento que genera alto impacto económico y promueve experiencias de valor agregado para visitantes nacionales e internacionales.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través del siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQZdUjT1VOde9YedC_Rtv8VAeMb9diic3Wn8H6QqwnuIJhJA/viewform