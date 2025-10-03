Pisco artesanal, orgullo y tradición desde el siglo XVI

Caliptra lidera la transformación del nuevo diseño Demonio de los Andes, el pisco más reconocido del mundo

Desde el corazón del Valle de Ica, cuna del pisco peruano, Tacama —la viña más antigua de Sudamérica— decidió emprender la evolución de una de sus marcas más emblemáticas: Demonio de los Andes, el pisco artesanal con más de 150 premios internacionales y símbolo indiscutido de la identidad peruana.

El proyecto fue liderado por Caliptra Creative House, en una colaboración que combinó estrategia, sensibilidad cultural y excelencia creativa. «Este es un trabajo que nos honra profundamente. No solo por la magnitud del desafío, sino por lo que representa esta marca para el Perú y el mundo», expresó Mariela Gutelli, directora de Caliptra.

Una nueva imagen para un espíritu indomable

La nueva propuesta de Demonio de los Andes fue el resultado de un trabajo exhaustivo que involucró a múltiples equipos de Tacama: marketing, ventas, logística, enología y análisis de mercado internacional. Durante más de un año, se desarrollaron más de 150 propuestas visuales, todas evaluadas en focus groups de los principales mercados globales donde la marca está presente.

La nueva botella presenta una silueta más contundente, con relieves en el hombro que aportan textura y sofisticación. En su base, se incorpora el sello de Tacama, reafirmando el origen noble del producto. La etiqueta mantiene la figura del histórico Francisco de Carbajal, pero ahora representado en una ilustración más depurada y actualizada, fiel a su carácter pero con una lectura visual contemporánea.

La paleta de colores fue revitalizada, haciéndola más vibrante y energética, sin perder los códigos que identifican a la marca. Además, se incorporaron elementos informativos clave que enriquecen la experiencia del consumidor, destacando que se trata de un producto reserva de familia, con origen en el Valle de Ica, y que forma parte de la historia viva del Perú.

Una herencia embotellada

Inspirado en la figura intensa y controversial de Francisco de Carbajal —apodado «El Demonio de los Andes»— este pisco rinde homenaje a uno de los personajes más singulares de la historia temprana del Perú actual. Su vida, marcada por la temeridad, la estrategia militar y el coraje, representa el espíritu bravo y desafiante que esta bebida transmite en cada sorbo.

La línea Demonio de los Andes es, hoy, la materialización de un legado que combina artesanía, historia y vanguardia, uniendo el pasado profundo con el futuro de la categoría. «Este diseño busca contar, con orgullo y respeto, una historia que sigue viva», concluye Gutelli.

Sobre Caliptra Creative House

Con más de 15 años de trayectoria y más de 300 marcas desarrolladas en 12 países, Caliptra es una agencia creativa 360° con presencia en Estados Unidos, Argentina y Perú, especializada en branding, diseño de packaging, estrategia digital y consultoría de marca. Su diferencial radica en la combinación de estrategia, creatividad y visión comercial, adaptadas a cada mercado y etapa de negocio.