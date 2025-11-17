Palmares celebra 30 años: el centro comercial que marcó un antes y después en Mendoza

Palmares Open Mall cumple 30 años y celebra su aniversario reafirmando su posicionamiento como el centro comercial más importante de Mendoza, un espacio que transformó la forma de comprar, disfrutar y encontrarse en la provincia.

Un hito en la historia comercial de Mendoza

Desde su inauguración en 1995 en Godoy Cruz, Palmares se consolidó como un proyecto pionero. Diseñado por el ingeniero Mario Groisman, el mall nació con 42 locales de retail y una propuesta inédita: combinar compras, gastronomía, entretenimiento y naturaleza en un entorno abierto y moderno.

A lo largo de tres décadas, Palmares se convirtió en un referente urbano, acompañando el crecimiento de Mendoza y adaptándose a las nuevas tendencias del consumo y el esparcimiento.

Tres décadas de ampliaciones y crecimiento sostenido

El desarrollo de Palmares se caracteriza por una evolución constante. Entre sus hitos más destacados:

1997: primera ampliación e incorporación de Cinemark , con 10 salas que revolucionaron el entretenimiento local.

primera ampliación e incorporación de , con 10 salas que revolucionaron el entretenimiento local. 2001: segunda ampliación y apertura del Centro Médico Palmares , sumando servicios esenciales.

segunda ampliación y apertura del , sumando servicios esenciales. 2005: creación de Palmares Bureau , centro de congresos y oficinas corporativas.

creación de , centro de congresos y oficinas corporativas. 2008: tercera ampliación con Hospital de Día , Las Terrazas de Palmares y 25 nuevos locales.

tercera ampliación con , y 25 nuevos locales. 2012: crecimiento del sector gastronómico y llegada de concesionarias de marcas internacionales.

crecimiento del sector gastronómico y llegada de concesionarias de marcas internacionales. 2015: inauguración del estacionamiento subterráneo de dos niveles y desarrollo de Workplace , espacio de oficinas premium.

inauguración del y desarrollo de , espacio de oficinas premium. 2021: nacimiento de HOMEBOX, el sector especializado en propuestas para el hogar.

Hoy, Palmares reúne más de 180 marcas entre indumentaria, calzado, gastronomía y servicios, consolidándose como el centro comercial líder de la región.

Una novena ampliación que marca tendencia

En el marco de su 30° aniversario, Palmares celebra con una nueva ampliación, reafirmando su esencia innovadora y su mirada hacia el futuro. Entre las recientes incorporaciones destacan:

Indian , la emblemática marca de Punta del Este.

, la emblemática marca de Punta del Este. Cristóbal Colón , con su reconocida propuesta urbana.

, con su reconocida propuesta urbana. Avanim , concesionaria de electromovilidad de JEMV y CHANGAN.

, concesionaria de electromovilidad de JEMV y CHANGAN. Mountany , especializada en vida outdoor.

, especializada en vida outdoor. Bubba , ideal para viajeros.

, ideal para viajeros. Édition Privée , primer espacio de fragancias de autor en Mendoza.

, primer espacio de fragancias de autor en Mendoza. Peuque y Kapselmaker, este último el primer tostadero de café incorporado en años.

Estas aperturas fortalecen la propuesta del mall y amplían la experiencia de quienes visitan y eligen Palmares todos los días.

Una celebración con “un montón” de experiencias

En línea con su campaña “Un Montón”, Palmares desarrolló una intensa agenda de eventos desde octubre, con actividades todos los fines de semana en sus terrazas gastronómicas. Las celebraciones continuarán hasta diciembre, invitando a la comunidad mendocina a disfrutar del aniversario.

Además, el mall lanzó un emotivo spot conmemorativo que repasa los momentos más significativos de su historia y su vínculo con miles de mendocinos.

30 años construyendo comunidad

Para Diego Lago, gerente general de Palmares, el complejo es mucho más que un centro comercial:

“Palmares es un centro urbano que sigue creciendo y evolucionando junto a Mendoza.”

Fiel a su visión innovadora, Palmares Open Mall continúa reinventándose, generando valor y fortaleciendo su rol como punto de encuentro, referencia cultural y destino elegido por las familias mendocinas.