Nonpalidece y Alborosie & Shengen Clan llegan a Mendoza con pura energía reggae

El sábado 8 de noviembre a las 20 h, el Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre s/n y Godoy Cruz, Gllen.) se llena de vibra positiva con la llegada de Nonpalidece y Alborosie & Shengen Clan, en una noche de reggae internacional y una fiesta que promete ser inolvidable. Se viene un show para toda la familia, al aire libre, con estacionamiento gratuito y entrada libre para menores de 12 años.

NONPALIDECE

Con 28 años de trayectoria, Nonpalidece se ha consolidado como la banda de reggae roots más importante y convocante de Argentina, y un verdadero referente del género en toda Latinoamérica.

En 2024 cumplieron uno de sus mayores sueños: grabar en la cuna del reggae, Jamaica, donde registraron «Hecho en Jamaica» en tres estudios legendarios: Tuff Gong, Harry J y Anchor Studios. Este disco versiona parte de su historia musical y cuenta con invitados de lujo como Fito Páez, Alborosie, Fabiana Cantilo, No Te Va Gustar, La Mala Rodríguez, Big Youth, Natiruts y muchos más.

El álbum se estrenó en noviembre de 2024 bajo el sello Impronta Music, y entre varios hitos, los llevó a ser tapa digital de la prestigiosa revista RollingStone (Argentina).

Desde el lanzamiento de su primer disco «Dread al control» (2000), la banda editó siete álbumes de estudio: «Nuevo Día» (2004), «Hagan correr la voz» (2006), «El fuego en nosotros» (2008), «Activistas» (2013), «Nonpalidece» (2021), y el ya mencionado «Hecho en Jamaica» (2024). Además, publicaron dos discos en vivo: «Nonpalidesenchufado» (2008) y «Living Memory», tributo a Bob Marley grabado ese mismo año.

Galardonados con un Premio Gardel, y con presentaciones en festivales internacionales como Rototom Sunsplash y Cosquín Rock, Nonpa continúa ampliando su legado desde el under al mainstream, sin perder raíz ni mensaje.

Su impacto los llevó a girar por toda América Latina, Estados Unidos y Europa, tocando en los escenarios más importantes de la región, consolidándose como uno de los principales exponentes del reggae en habla hispana.

ALBOROSIE

Con más de 100 millones de streams y 10 millones de oyentes mensuales, Alborosie es uno de los artistas de reggae más escuchados del mundo.

Nacido en Sicilia y radicado hace más de 20 años en Jamaica, ha logrado combinar autenticidad, respeto por las raíces y una creatividad desbordante.

Ganador de numerosos premios y productor de nombres clave de la escena jamaicana, Alborosie llega a Mendoza acompañado por Shengen Clan, su banda de lujo, para presentar su nuevo trabajo «Dub Pirate» y repasar clásicos como «Kingston Town» o «Herbalist» en un show que recorre desde el roots hasta el dancehall con una calidad vocal y escénica única.

Su discografía incluye álbumes fundamentales como «Soul Pirate», «Freedom & Fyah», «Unbreakable» (con The Wailers United), y «Destiny» (2023), además de siete discos en clave dub, donde muestra su talento como productor. Al mismo tiempo, ha colaborado con figuras como Buju Banton, Kabaka Pyramid, Collie Buddz y King Jammy.

Alborosie también es una voz comprometida: en 2020 lanzó «Shadows After Dark», una iniciativa colectiva contra la trata de personas. Con más de 1.000 shows en vivo en los cinco continentes, su propuesta combina potencia, mensaje y una entrega vocal que lo distingue como uno de los máximos exponentes del reggae actual.