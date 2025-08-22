Natural Race 2025: la carrera de trail que conecta deporte, naturaleza y turismo en Mendoza

El próximo 21 de septiembre, con el apoyo del Gobierno de la Provincia, se llevará a cabo la 4ª edición de la Natural Race, la competencia de trail más convocante del Oeste argentino. Organizada por Vaypol y Saucony, la carrera se realizará en el Parque Deportivo de Montaña de Mendoza, con circuitos de 5, 10, 15, 21 y 42 kilómetros.

Información e inscripciones están disponibles en www.naturalrace.com.ar.

Una experiencia que une deporte y naturaleza

La Natural Race es mucho más que una competencia: es una oportunidad para disfrutar del aire libre, la actividad física y los paisajes únicos de Mendoza. Este año, se espera la participación de 2.500 corredores de la provincia, el país y el mundo, consolidando la importancia del turismo deportivo en la región.

Puntos UTMB y nuevos desafíos

Las distancias de 42, 21 y 15 kilómetros suman puntos UTMB Index, referencia internacional que mide el rendimiento general de un corredor. La edición 2025 incorpora más distancias, un kit completo, nuevos servicios, mayor cobertura y cinco puestos de hidratación, asegurando una experiencia única y desafiante para todos los niveles.

“Nuestros maratones son el escenario perfecto para valientes aventureros que buscan superar sus límites y conectarse con la naturaleza en su estado más puro”, señalaron desde la organización.

Una carrera para todos los niveles

“Ofrecemos variedad de desafíos para corredores de todos los niveles: desde trayectos cortos para principiantes hasta ultramaratones para atletas experimentados”, agregaron los organizadores.

Cronograma de actividades

Conferencia de prensa y presentación oficial

Jueves 28 de agosto, de 11 a 13 h, en la tienda Vaypol del primer piso de Palmares Open Mall (Godoy Cruz).

Asistirán autoridades provinciales y municipales, atletas de élite, corredores, periodistas y público en general.

Expo Trail y entrega de kits

Sábado 20 de septiembre, de 9 a 17 h, en La Báscula de la Nave Cultural.

Más de 15 auspiciantes y emprendedores presentarán productos y servicios para el mundo del trail. Además, se realizará una clínica en vivo con profesionales y atletas reconocidos, quienes compartirán conocimientos sobre entrenamiento, nutrición y técnicas para correr en montaña.