Mendoza se posiciona como destino estratégico para el turismo interno gracias al calendario de feriados 2026

Con una propuesta turística activa durante todo el año, Mendoza se consolida como uno de los destinos más atractivos del país para el turismo interno, impulsada por un calendario de feriados 2026 altamente favorable que permite planificar escapadas, viajes cortos y estadías prolongadas.

Naturaleza, enogastronomía, entretenimiento nocturno y una intensa agenda cultural conforman una oferta integral que se potencia con la previsibilidad que brindan los feriados nacionales, trasladables y días no laborables con fines turísticos, establecidos por la Ley 27.399, el Decreto 614/2025 y la Resolución 164/2025.

Una provincia con propuestas durante todo el año

Mendoza ofrece actividades turísticas los doce meses del año, adaptadas a cada temporada.

El contacto con la naturaleza permite disfrutar en verano de espejos de agua con playas públicas y privadas, turismo aventura y experiencias al aire libre, mientras que en invierno la nieve, la montaña, los valles y los centros de esquí se convierten en protagonistas.

A esto se suma un fuerte posicionamiento en turismo del vino y gastronomía, con más de 230 bodegas abiertas al turismo y una amplia red de restaurantes que abarcan todos los estilos, presupuestos y niveles de experiencia.

Feriados 2026: previsibilidad para el turismo y la economía

El calendario de feriados 2026 presenta un escenario especialmente favorable para el sector turístico, ya que permite ordenar los descansos a lo largo del año, generar fines de semana largos y extralargos y mejorar la planificación tanto para el sector productivo como educativo.

De acuerdo con la normativa vigente:

Los feriados que caen martes o miércoles se trasladan al lunes anterior.

Los que caen jueves o viernes se trasladan al lunes siguiente.

En determinados casos, los feriados que coinciden con fines de semana pueden trasladarse, según lo determine la Autoridad de Aplicación.

Calendario 2026: meses clave para viajar a Mendoza

El año contará con 12 fines de semana largos, varios de ellos de cuatro días, lo que refuerza el movimiento turístico en distintas épocas:

Carnaval (14 al 17 de febrero): fin de semana extralargo, ideal para turismo estival.

fin de semana extralargo, ideal para turismo estival. Memoria, Verdad y Justicia (21 al 24 de marzo): cuatro días para escapadas de otoño.

cuatro días para escapadas de otoño. Semana Santa y Malvinas (2 al 5 de abril): uno de los períodos más fuertes del año.

uno de los períodos más fuertes del año. Día del Trabajador (1 al 3 de mayo): fin de semana largo.

fin de semana largo. Revolución de Mayo (23 al 25 de mayo): ideal para turismo de cercanía.

ideal para turismo de cercanía. Güemes (13 al 15 de junio): antesala de la temporada invernal.

antesala de la temporada invernal. Independencia (9 al 12 de julio): fin de semana XL en plenas vacaciones de invierno.

fin de semana XL en plenas vacaciones de invierno. San Martín (15 al 17 de agosto): escapadas cortas.

escapadas cortas. Día de la Raza (10 al 12 de octubre): uno de los fines de semana más aprovechados del año.

uno de los fines de semana más aprovechados del año. Soberanía Nacional (21 al 23 de noviembre): clave para el turismo de primavera.

clave para el turismo de primavera. Inmaculada Concepción (5 al 8 de diciembre): fin de semana XL.

fin de semana XL. Navidad (25 al 27 de diciembre): cierre del año con movimiento turístico.

Impacto en el turismo y los negocios

La combinación entre una oferta turística diversificada y un calendario de feriados ordenado convierte a Mendoza en un destino estratégico para:

El turismo interno

La inversión en servicios turísticos

La ocupación hotelera sostenida

El consumo gastronómico y enoturístico

Este escenario fortalece la economía regional y refuerza el posicionamiento de Mendoza como una de las provincias líderes en turismo de experiencias, naturaleza y vino.