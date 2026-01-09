Mendoza fue elegida entre los 10 mejores destinos del mundo para viajar en 2026

La provincia de Mendoza fue distinguida a nivel internacional al ser incluida en el top 10 del ranking global de destinos recomendados para viajar en 2026, elaborado por la prestigiosa revista Time Out, uno de los medios más influyentes del mundo en turismo, cultura y estilos de vida.

La selección anual de Time Out, que reúne destinos destacados de distintos continentes, posicionó a Mendoza entre las mejores opciones del mundo gracias a su combinación de paisajes naturales imponentes, enoturismo de excelencia, gastronomía de alto nivel y experiencias al aire libre, atributos que la convierten en una elección cada vez más valorada por viajeros internacionales.

Al respecto, la presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa, señaló:

“Esta puesta en valor de la revista Time Out reafirma el posicionamiento internacional de Mendoza, ya que se trata de uno de los medios especializados en turismo, cultura y estilos de vida más influyentes del mundo, con presencia en más de 50 países y un alcance global que supera los 30 millones de lectores mensuales a través de sus plataformas digitales e impresas”.

“Haber llegado a este ranking es el resultado del trabajo conjunto entre el sector público y privado, que viene fortaleciendo la calidad de la oferta turística y la identidad del destino, con una mirada puesta en la sostenibilidad y en llegar a públicos cada vez más diversos”, agregó la funcionaria.

Capital del vino y puerta de los Andes

La publicación destaca el rol de Mendoza como capital del vino argentino, con regiones emblemáticas como Valle de Uco, Luján de Cuyo y Maipú, reconocidas a nivel mundial por la calidad de sus vinos y por una propuesta turística integral que combina bodegas, arquitectura, gastronomía de autor y servicios de primer nivel.

A este diferencial se suma la imponente presencia de la cordillera de los Andes, que brinda un escenario privilegiado para el desarrollo de actividades de naturaleza y aventura durante todo el año, desde trekking y montañismo hasta experiencias de turismo activo y de bienestar.

El ranking también valora la diversidad de experiencias que ofrece la provincia, que abarca desde propuestas gourmet y turismo de bienestar hasta rafting, cabalgatas, turismo de montaña y actividades al aire libre, consolidando a Mendoza como un destino integral, auténtico y sostenible.

Proyección internacional y oportunidad estratégica

La inclusión de Mendoza en este ranking global representa una nueva oportunidad para seguir fortaleciendo su presencia en los mercados internacionales y ratifica su lugar como uno de los destinos más atractivos de Sudamérica y del mundo de cara a 2026.

Este reconocimiento se suma a una estrategia sostenida de promoción turística, desarrollo de infraestructura y fortalecimiento de la identidad del destino, con foco en la calidad, la innovación y la sustentabilidad.

Mucho para disfrutar, durante todo el año

Mendoza se consolida año tras año como uno de los destinos turísticos más elegidos de la Argentina gracias a una oferta diversa, de calidad y disponible durante todo el año, que combina naturaleza, gastronomía, cultura, aventura y bienestar, en un entorno único al pie de los Andes.

El enoturismo de jerarquía internacional es uno de sus principales atractivos. Con más de 230 bodegas abiertas al turismo, la provincia ofrece experiencias que integran degustaciones, cocina de autor, arquitectura y propuestas culturales, posicionándose como una de las Grandes Capitales del Vino a nivel global.

La cordillera de los Andes completa la propuesta con paisajes emblemáticos como el Aconcagua, el cerro más alto de América, centros de montaña, áreas naturales protegidas y caminos escénicos que atraen a turistas nacionales e internacionales durante todo el año.

El turismo de bienestar y termalismo, con destinos como Cacheuta y Potrerillos, la gastronomía de alto nivel, el crecimiento del turismo de reuniones (MICE) y una activa agenda cultural y urbana en la ciudad de Mendoza completan una oferta integral.

A esto se suma una conectividad aérea y terrestre estratégica, infraestructura turística consolidada y una política sostenida de promoción y desarrollo, que explican por qué Mendoza continúa posicionándose como uno de los destinos más atractivos de la región y del mundo.