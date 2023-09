Mendoza Fashion Week 2023 y los ganadores del Semillero

Este martes se realizó en SportClub la final del concurso que reúne a diseñadores mendocinos emergentes. Enterate cuáles son las marcas consagradas y la agenda de la semana.

Tras una dura final que reunió talento, creatividad y profesionalismo, se conocieron los nombres de los dos ganadores del concurso Semillero MFW2023. Se trata de Sol Vázquez y Ari Riveira (representantes de la marca Bursak x Alquimia) y Antonella Sarmiento (creadora de Vartolla). Las consagradas mostrarán sus colecciones en la pasarela del Mendoza Fashion Week 2024.

En esta oportunidad, el certamen se desarrolló en Sportclub del Shopping, bajo el concepto Chándal, el deporte inspira, de modo que los participantes se focalizaron en los aspectos deportivos de la moda.

Para la octava edición del Semillero MFW, 40 diseñadores emergentes de la provincia (profesionales, autodidactas, estudiantes) presentaron innovadores diseños, y sólo seis de ellos recibieron fondos del Shopping, una orden de compra de la tienda Gavel para materializar la propuesta. También se sumó el asesoramiento en estilismo y make up de Mala Peluquería.

Durante el proceso de creación, los finalistas contaron con el apoyo y seguimiento de los dos primeros ganadores del concurso Semillero: Victoria Cucchi (Capote) e Iván Hernández. También fueron asesorados por Victoria Gassull (profesora de la carrera de Diseño e Indumentaria de la Universidad de Mendoza) y Valeria Lauretti, de la agencia PYLV, mentores del Semillero MFW junto a Mendoza Shopping.

Las piezas seleccionadas fueron evaluadas por un jurado de alto nivel, integrado por Stellis Fernández (diseñadora de trajes de baño y piezas únicas tejidas al crochet, by Alfonsina Dinamita); Sergio Roggerone (destacado artista plástico y arquitecto que ha trascendido con sus obras en el ámbito local, nacional e internacional); los ganadores de Semillero MFW 2022: Laureano de Labriego y Braima (marca creada por Daniel Ontiveros y Sofia Ontiveros); la licenciada Josefina Foti (directora de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil de la Universidad de Mendoza); el fotógrafo Santiago Mañanet; Nancy Ceschin (coordinadora de Marketing de Mendoza Shopping), Julieta Dora (actriz, conductora y productora audiovisual) y Mariana Zavattieri (socia fundadora de UP Relaciones Públicas y emprendedora del año 2021 en Guatemala, elegida por WEDO internacional).

Acompañaron Mala Peluquería; Vaypol con accesorios y calzado para el desfile; Diario Los Andes y Estilo, Gavel y Sportclub.

La voz de los ganadores

Marca Vartolla, by Antonella Sarmiento

“Estoy muy emocionada y feliz. Si bien estaba muy ansiosa pero hoy dije es el momento para disfrutar. Venía pensando hace tiempo presentarme en el concurso y no me animaba, no me sentía segura hasta que este año me decidí a presentar mis ideas”, contó Antonella.

Además destacó: “Cuando nos dijeron que el concepto era el deporte, inmediatamente pensé en el fisicoculturismo, ya que este año conocí una chica que practica ese deporte, y sin duda fue lo que me inspiró. Lo que hice fue transmitirlo en un diseño conceptual; es una prenda que está inspirada en el torso del deportista, donde se puede mostrar los detalles musculares, la simetría pero al mismo tiempo la parte interna del cuerpo con el bordado hecho a mano. Es decir lo que vemos por afuera es igual de sano y bonito por dentro”.

Marca Bursak x Alquimia: Sol Vázquez y Ari Riveira

“No esperábamos ganar, asique estamos muy contentas por el trabajo en equipo. Sabemos que se vienen cosas muy lindas después de este concurso. Ha sido una gran experiencia en todo sentido”

“Nuestro diseño está inspirado en el tenis, y la idea fue presentar un diseño consciente. El boom son las botas que están realizadas en base a 45 pelotitas de tenis que ya no picaban (algo que genera mucho desperdicio en ese ámbito) asique aprovechamos esa oportunidad para generar un diseño sustentable. Además, reversionamos la falda típica del tenis creando una más larga y sin género, y utilizamos como elemento las líneas de una cancha de tenis para llevarlo al diseño”.

Estas fueron las marcas finalistas

Bursak x Alquimia, conformada por Sol Vázquez y Ari Riveira, con enfoque en el tenis. Bursak y Alquimia son dos marcas de diseño locales que se unieron en colaboración para crear su diseño. Bursak es una marca de indumentaria streetwear, inspirada en el movimiento. Mientras tanto, Alquimia se inspira en el arte y la sustentabilidad.

Loyalti, equipo formado por Candela Aguilera y Josefina Marotta, quienes se focalizaron en la escalada y el highline. Es una marca recién nacida y creada gracias a la motivación del Semillero. Surge de la idea de la reutilización de las prendas y telas en desuso para la creación de nuevas prendas sin género, únicas e irrepetibles.

Martina Tibaldi, con piezas únicas inspiradas en el remo. Martina es estudiante de diseño de indumentaria textil y accesorios. Presentó un diseño con piezas funcionales experimentando con la superposición de prendas, dándole una cuota de vanguardia.

Stilolab, integrada por Agustina Arra y Camila Raganato, representaron uno de los deportes que se practica en Mendoza: el kitesurf.

Vartolla, marca de diseño de autor, creada por Antonella Sarmiento, motivada en el fisicoculturismo, la musculatura de los deportistas. La paleta de colores del textil que usaron es similar a una escultura, con bordados en tonos tornasol, salmón y bordó; haciendo alusión al interior del músculo.

Givama, integrada por tres son estudiantes de diseño de indumentaria en la Universidad de Mendoza: Martina Motta, Valentina Matanzo y Giselle Duarte, quienes se focalizaron en el motocross. La marca surgió para la presentación del proyecto Semillero MFW.

MFW 2023: pasarela y tendencias

Tras la final del Concurso Semillero MFW, se llevará a cabo el miércoles 20 de septiembre, una nueva edición del desfile de moda más importante de la provincia para conocer las colecciones de la temporada primavera-verano’23/’24.

El exclusivo evento tendrá lugar en Cinépolis, en la planta alta del Shopping, contará con una estética muy novedosa y una capacidad de 300 invitados. Asistirán personalidades de las marcas y del Shopping, reconocidos influencers y referentes de la moda mendocina.

Las marcas que este año desembarcan con su colección son Jazmin Chebar, Tucci, Portsaid, Ver, Pato Pampa, Silenzio, Eva Miller, Knauer, Bowen, Tascani, y los dos ganadores del Semillero edición 2022: Laureano Labriego y Danelo.

Al finalizar el desfile los invitados podrán dirigirse a cada una de las marcas participantes a disfrutar de un cóctel exclusivo, con barras de tragos, música en vivo y descuentos exclusivos.

La producción integral del evento será realizada por Omar Escales. La producción de moda será tarea de María Eugenia Paolantonio y el make up y estilismo estará a cargo de Mucho Peluquería.

Mientras tanto, Hotel y Casino Cóndor de Los Andes Hotel, Diario Los Andes y Estilo, Get The Look, Mucho Peluquería acompañarán la propuesta como sponsors.