Mendoza entre los destinos más elegidos en el Travel Sale

Mendoza se consolida como uno de los destinos preferidos por los argentinos en esta edición del Travel Sale, destacándose entre los cinco lugares más buscados a nivel nacional, junto a Bariloche, Iguazú, Salta y Córdoba.
El interés por viajar sigue en aumento y Mendoza se posiciona como uno de los protagonistas del Travel Sale. Según datos de Despegar, la provincia forma parte del top 5 de destinos nacionales más elegidos, en una edición que registra un incremento del 86% en la intención de compra respecto a las últimas cuatro semanas, y un 38% más que el año pasado.
En el segmento local, los paquetes turísticos son la opción más elegida, con un crecimiento del 130% en comparación con el último mes y un 137% frente a la edición anterior del evento. Mendoza, con su oferta enoturística, paisajes de montaña y experiencias gastronómicas de primer nivel, se mantiene como una de las propuestas más atractivas para los viajeros argentinos.
“En Despegar notamos que nuestros clientes están respondiendo muy positivamente a las cuotas sin interés y a los beneficios exclusivos de esta edición del Travel Sale”, indica Laura Amorós, Gerente Senior de Marketing de Despegar Argentina.
Los viajeros todavía están a tiempo de aprovechar las promociones hasta el domingo 31, con hasta 15 cuotas sin interés y hasta un 30% de ahorro en paquetes nacionales, lo que permite planificar una escapada a Mendoza con más facilidades.
Además, quienes buscan experiencias internacionales también encuentran 3 cuotas sin interés y descuentos exclusivos en destinos como Cancún, Punta Cana, Orlando y Miami.
Mendoza sigue siendo sinónimo de turismo de calidad y este Travel Sale lo confirma, reafirmando su lugar entre los destinos preferidos de los argentinos.