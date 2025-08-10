Mendoza da paso firme hacia el futuro digital: Accenture inauguró nueva sede en Chacras Park

La multinacional tecnológica refuerza su compromiso con la transformación digital del país y apuesta por el talento local.

La empresa internacional Accenture, líder global en servicios profesionales orientados a la transformación digital, inauguró oficialmente su nueva sede en la provincia de Mendoza. La nueva oficina está ubicada en el complejo Chacras Park, en Luján de Cuyo, y marca un hito para el ecosistema tecnológico y productivo de la región.

Con más de 791.000 colaboradores en 120 países y más de 14.000 empleados en Argentina, Accenture trabaja en la digitalización de empresas, gobiernos y organizaciones a través de soluciones que integran inteligencia artificial, datos, nube e innovación sectorial. En Mendoza, la compañía ya cuenta con más de 335 profesionales y proyecta una fuerte expansión en el corto y mediano plazo.

Durante el acto inaugural participaron autoridades provinciales, representantes del sector académico, empresarios y referentes del ecosistema tecnológico local. La apertura de esta sede representa una apuesta concreta al desarrollo del talento mendocino y consolida a la provincia como un polo atractivo para inversiones ligadas a la economía del conocimiento.

Desde el Gobierno provincial destacaron el impacto positivo que genera la llegada de empresas como Accenture, al potenciar la identidad productiva local, generar empleo calificado y fortalecer el perfil competitivo de Mendoza en áreas estratégicas como energía, minería, tecnología y turismo.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, señaló:

“La inauguración de Accenture en Mendoza es un hito importante para la economía y los jóvenes de la región, simbolizando un futuro prometedor y contribuyendo a un ecosistema empresarial más sostenible. Es un buen síntoma de colaboración entre el sector público y privado, y demuestra que nuestras políticas están funcionando para atraer inversiones”.

Por su parte, Sofía Vago, directora ejecutiva de Accenture Argentina, remarcó la visión federal de la compañía y el potencial de la región:

“Estamos convencidos de que esta provincia ofrece talento, infraestructura y condiciones ideales para desarrollos tecnológicos de alto impacto. Nuestra presencia aquí es una apuesta concreta al futuro”.

La llegada de Accenture refuerza a Mendoza como una provincia pionera en economía del conocimiento, con legislación específica, oferta educativa robusta y una cultura del trabajo que favorece la innovación y la competitividad. Este nuevo paso consolida el crecimiento del sector y ratifica el compromiso de la provincia con el desarrollo sostenible, la diversificación económica y la generación de oportunidades para su gente.