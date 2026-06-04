Mantello Neumáticos lanza una súper promo para alentar a la Selección con la camiseta puesta

Con la cuenta regresiva en marcha para el inicio del Mundial 2026, la fiebre futbolera ya se siente con fuerza en todo el país. En este contexto de máxima expectativa, Mantello Neumáticos, empresa líder en el rubro y distribuidor oficial de Bridgestone y Firestone en la región, anunció el lanzamiento de su campaña «La cuarta se juega desde el arranque… ¡Y hasta el final!», una promoción pensada para que los conductores renueven sus neumáticos y se equipen con los colores de la Selección.

La propuesta es directa y sin vueltas: todos aquellos clientes que compren 4 neumáticos de las marcas Bridgestone o Firestone en cualquiera de las sucursales de Mantello, se llevarán de regalo la camiseta de la Selección Argentina o una pelota de fútbol.

Seguridad en la ruta y pasión mundialista

Desde la empresa destacan que el objetivo de la campaña no es solo celebrar la pasión que despierta el torneo más importante del mundo, sino también concientizar sobre la importancia de mantener los vehículos en perfectas condiciones de cara a la temporada de invierno y los viajes familiares.

«Este Mundial queremos que los mendocinos repitan la cábala de alentar con todo, pero también que viajen seguros. Por eso, con la compra de cuatro neumáticos Bridgestone o Firestone, les devolvemos la pasión con un regalo directo para alentar desde la tribuna de la casa o para jugar en cualquier cancha», señalaron desde Mantello Neumáticos bajo su histórico lema: «Mantello… vos, primero».

Cómo participar y vigencia

La promoción ya se encuentra activa, de acuerdo a las condiciones preestablecidas, en los centros de servicios de la firma. Los interesados en cotizar, consultar stock o reservar sus neumáticos pueden hacerlo de manera rápida y directa a través del canal oficial de atención al cliente: