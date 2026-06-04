Manos a la Olla cumple 10 años y busca reunir 15.000 kilos de arroz y lentejas para servir 70.000 platos en Mendoza

La campaña impulsada por Banco de Alimentos Mendoza convoca a empresas, instituciones y particulares a sumarse a una acción solidaria que ya logró distribuir cerca de 500.000 platos de comida en la provincia.

El Banco de Alimentos Mendoza puso en marcha una nueva edición de Manos a la Olla, la campaña solidaria que desde hace una década moviliza a empresas, organizaciones, instituciones y particulares con un objetivo común: contribuir a reducir la inseguridad alimentaria en Mendoza.

En su décimo aniversario, la iniciativa se propone alcanzar una meta tan desafiante como necesaria: reunir 15.000 kilogramos de arroz y lentejas para elaborar 70.000 platos de guiso saludable destinados a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad alimentaria.

La edición 2025 tiene además un significado especial, ya que rinde homenaje a Ale Goldsack, una de las personas que impulsó y acompañó el crecimiento de esta acción solidaria, dejando una huella profunda en el trabajo que desarrolla la institución para combatir el hambre en la provincia.

Empresas y organizaciones, protagonistas de una red solidaria

Actualmente son 42 las empresas, entidades e instituciones que ya asumieron el compromiso de participar de la campaña, promoviendo colectas internas y acciones solidarias junto a sus colaboradores.

La propuesta busca fortalecer el trabajo en equipo y generar un impacto social concreto, invitando a organizaciones de distintos sectores a involucrarse en una causa que trasciende intereses particulares y demuestra el valor de la acción colectiva.

Desde el Banco de Alimentos Mendoza destacan que, en un contexto social complejo, el compromiso del sector privado continúa siendo fundamental para llegar a miles de personas que dependen del trabajo articulado entre organizaciones sociales y entidades de la comunidad.

Diez años de impacto social en Mendoza

A lo largo de sus nueve ediciones anteriores, Manos a la Olla logró reunir cerca de 100.000 kilogramos de arroz y lentejas, permitiendo distribuir aproximadamente 500.000 platos de comida a través de organizaciones sociales de toda la provincia.

Los alimentos elegidos para la campaña poseen un alto valor nutricional y resultan especialmente importantes durante los meses de bajas temperaturas, cuando las necesidades alimentarias suelen incrementarse.

Actualmente, el Banco de Alimentos Mendoza trabaja junto a 85 organizaciones sociales, alcanzando a más de 49.000 mendocinos que reciben asistencia alimentaria de manera directa o indirecta.

Cómo participar de Manos a la Olla 2025

La campaña permanecerá activa hasta el 30 de junio o hasta alcanzar el objetivo de los 15.000 kilos de arroz y lentejas.

Tanto particulares como empresas pueden sumarse a esta iniciativa solidaria.

Las personas interesadas en colaborar podrán realizar donaciones de arroz y/o lentejas a través de los canales habilitados por el Banco de Alimentos Mendoza.

Por su parte, las empresas, instituciones y organizaciones que deseen desarrollar una colecta interna pueden comunicarse al (261) 424-4044, de lunes a viernes de 8 a 14 horas, o escribir a info@bdamendoza.org.ar para recibir asesoramiento y coordinar su participación.

Un desafío colectivo para llegar a 70.000 platos

A diez años de su creación, Manos a la Olla se consolida como una de las campañas solidarias corporativas más relevantes de Mendoza, demostrando que la articulación entre empresas, organizaciones y ciudadanos puede generar un impacto tangible en la calidad de vida de miles de personas.

La meta para esta edición es clara: transformar 15.000 kilos de alimentos en 70.000 platos y seguir fortaleciendo una red solidaria que lleva una década construyéndose en la provincia.