Llega ProWine China y participan bodegas argentinas

Las bodegas locales volverán a presentarse en la feria anual de vinos y espirituosas más importante del país asiático que reúne a importadores, productores y distribuidores del vino mundial.

Wines of Argentina, entidad responsable de la promoción del Vino Argentino a nivel internacional, conjuntamente con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, acompañarán a 19 bodegas nacionales en la octava edición de ProWine 2021 que se realizará del 9 al 11 de noviembre en Shanghai. Este año la feria promete un alcance superador con cerca de 450 expositores globales que cerraron su participación en tiempo récord, convirtiéndose un año más en el punto de encuentro de referencia para los protagonistas de la industria vitivinícola de todo el mundo

En esta nueva edición de la feria asiática, las bodegas argentinas que participarán serán:



● AVINEA

● BARBARIANS WINES

● BODEGA SAN PEDRO DE YACOCHUYA

● BODEGAS BIANCHI

● CASARENA

● CATENA ZAPATA

● CLAROSCURO ART WINERY

● EL PORVENIR DE CAFAYATE

● FALASCO WINES

● FAMILIA MILLAN

● FINCA AMBROSIA

● FINCA LAS MORAS

● GRUPO COLOMÉ

● HUENTALA WINES

● KAIKEN

● RUTINI WINES

● TRAPICHE

● WEINERT

● ZUCCARDI VALLE DE UCO

La exposición contempla el desarrollo de una agenda de actividades de gran relevancia, que incluye clases magistrales especializadas y seminarios a cargo de reconocidos expertos de la industria, líderes de opinión, organizaciones comerciales y asociaciones. Argentina se encuentra evaluando diferentes alternativas de acciones educativas para llevar a cabo en el marco de la feria, en línea con las temáticas de su campaña de comunicación específica para el mercado: Spice Up Your Moments



«Este tipo de ferias son verdaderos puntos de encuentro con referentes de la industria a nivel global y, por ende, una gran oportunidad para mostrarnos al mundo, afianzar vínculos internacionales y continuar posicionando al país como referente en la producción de vinos premium. Por eso, desde Wines of Argentina redoblamos nuestros esfuerzos para asegurar que el Vino Argentino siga marcando presencia, sobre todo de la mano de pequeñas y medianas bodegas locales», sostuvo Maximiliano Hernández Toso, presidente de Wines of Argentina.

«Seguimos con entusiasmo la presencia sistemática y planificada de las bodegas y vinos argentinos en el mercado chino que es estratégico para nuestro sector vitivinícola. Eventos como ProWine China permiten que potenciales consumidores de un mercado en continua expansión puedan degustar y comprobar la calidad de nuestros vinos, que es valorada y premiada mundialmente. El sector público acompaña al privado con una fuerte institucionalidad y con un marco normativo sólido para promover su expansión y desarrollo, y ayudar así a consolidar a la industria como unos de los principales exponentes del Nuevo Mundo vitivinícola. Desde la Agencia además acompañamos a las bodegas argentinas en esta y en otras iniciativas de promoción en China, como en la próxima edición de la China International Import Expo (CIIE) que se realizará los primeros días de noviembre en Shanghai, donde las bodegas ocuparán un lugar destacado» mencionó Juan Usandivaras, presidente ejecutivo de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.

Esta acción se enmarca en el plan de WofA destinado a generar nuevas oportunidades para sus socios, profundizar vínculos comerciales entre productores nacionales y reconocidos importadores y distribuidores de vino globales, y, asimismo, orientar la estrategia exportadora del sector vitivinícola argentino. Entre sus objetivos, se encuentran potenciar la percepción del Vino Argentino en China, sexto destino de exportación de nuestro producto nacional, con USD 18.9 M exportados en el período enero – agosto 2021, en el ranking que encabeza Estados Unidos, e incrementar sus ventas y distribución en el país asiático. Esto representa un aumento del 41.4% en términos de valor respecto del mismo período del año anterior.



Fiel a su visión estratégica, Wines of Argentina continúa fortaleciendo su entramado colaborativo junto a otras organizaciones afines al sector y el constante apoyo de las representaciones argentinas en China, en el desarrollo de acciones tendientes a seguir posicionando a nuestro país como un socio comercial atractivo para el Gobierno chino y los principales representantes del trade locales, llevando al Malbec como insignia de nuestra vitivinicultura.

En este sentido, se organizaron dos eventos con degustación orientada a compradores, importadora e influencers del mundo del vino, anticipándose a la participación de Argentina en ProWine. El primero tuvo lugar el 20 de octubre en la sede de la Embajada argentina (Beijing) y el 06 de noviembre se desarrollará la «Argentina Malbec Night» en el pabellón argentino, en el marco de la feria China International Import Expo (CIIE).

En línea con el proceso de transformación digital de WofA, en 2021 el foco estuvo puesto con fuerza en potenciar los canales online, a través de la creación de contenidos en las principales redes sociales chinas (WeChat, Weibo y RedBook), para seguir posicionando al Vino Argentino en el mundo virtual.