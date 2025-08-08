La novena edición de Manos a la Olla del Banco de Alimentos Mendoza cumplió exitosamente su objetivo

Gracias a la participación de 70 marcas que representan a empresas, entidades educativas y ferias, entre otros y, gracias a la donación de cientos de particulares se desarrolló la novena edición de la campaña invernal del Banco de Alimentos Mendoza.

Este año “Manos a la Olla” logró superar el objetivo propuesto de 12.000 kilogramos llegando a recaudar más de 13.500 kg de lentejas y arroz que equivalen a más de 64.000 platos de guiso para distribuir entre las 85 organizaciones sociales con las que trabajan.

Una campaña cuyo impacto no solo es la recaudación de alimentos para quienes más lo necesitan sino la demostración de que cada aporte y cada participación es valiosa y que, todos unidos por un mismo objetivo, es la forma de alcanzar grandes cosas.

Además, la campaña se desarrolló en la plataforma web del Banco, de manera que todos pudiesen participar de forma fácil y accesible. A través de esta vía se recibieron donaciones en dinero que se invirtieron en más de 2.200 kg de arroz.

Como cada año, Banco de Alimentos Mendoza invitó a todos los participantes a levantar su marca y hacer el FOTÓN y este año fue en un lugar especial.. El escenario fue el terreno donde Banco de Alimentos Mendoza está construyendo su propio centro de operaciones, un sueño que va avanzando con el objetivo de optimizar sus procesos y capacidad de recepción y distribución de alimentos.

Detrás de todas las marcas y voluntades particulares, cientos de personas y equipos de trabajo hicieron posible lo que este año se percibía muy difícil: contribuir con una alimentación saludable para miles de personas. Desde Banco de Alimentos agradecen a todos por haber sido parte una vez más.