La montaña baja al pueblo: el Club Atlético Chacras de Coria estrenó su primer muro de escalada

La entidad abrió las puertas de un nuevo espacio techado para la modalidad boulder, fusionando la cultura de montaña con la vida social del pueblo.

Hay algo en el instinto de subir que dialoga directo con nuestra geografía. La montaña no es solo un telón de fondo en Mendoza; es un imán, una conducta y, para muchos, una escuela de paciencia. Escalar es, en el fondo, resolver un problema físico con la mente, buscar el equilibrio donde parece no haber apoyo y aprender a confiar en la punta de los dedos.

Esa mística vertical, que durante décadas perteneció a los aventureros del cordón de Plata o de la precordillera, ahora encuentra un refugio urbano en el corazón del departamento, demostrando que la roca y el barrio pueden hablar el mismo idioma.

El Club Atlético Chacras de Coria entendió este pulso y decidió canalizarlo entre sus paredes. Recientemente, la sede de calle Loria 5715 dejó inaugurado de forma oficial su primer muro de escalada techado. La estructura cuenta con unas dimensiones de 10 metros de largo por 3 metros de altura, diseñada específicamente para la modalidad boulder o escalada en bloque.

Al prescindir de cuerdas y arneses tradicionales, el foco se traslada por completo a la destreza pura, la fuerza de agarre y la fluidez de los movimientos sobre colchonetas de alta densidad que garantizan la seguridad. Es el juego de desafiar la gravedad en un entorno controlado, ideal tanto para quienes dan sus primeros pasos como para los que buscan perfeccionar su técnica cuando el clima rústico de la altura no acompaña.

Identidad, deporte olímpico y guitarreada

El nacimiento de este espacio no es casual. La escalada deportiva ha dejado de ser un nicho de iniciados para transformarse en una disciplina olímpica que gana terreno a nivel global, atrayendo a una nueva generación de atletas que ven en la resina y las presas un estilo de vida. En Chacras, el proyecto cobra vida bajo la mirada de monitores calificados, quienes guiarán a los asistentes para que la experiencia de simular las paredes naturales sea tan segura como desafiante.

La presentación no se limitó al corte de cintas deportivo, sino que se integrará profundamente con la identidad comunitaria del club. La jornada de apertura se transformó en una gran peña patria para celebrar la fecha nacional, donde los platos típicos y los acordes de folklore convivieron con el bautismo de los nuevos escaladores.

Durante toda la tarde, se habilitaron pases gratuitos para que los niños de todas las edades experimenten por primera vez la sensación de despegar los pies del suelo y mirar el mundo desde otra perspectiva, consolidando un nuevo punto de encuentro donde el deporte y el encuentro social vuelven a ser la misma cosa.