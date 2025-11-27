La marca automotriz china BAIC, inaugura su concesionario oficial en Mendoza

Gracias a la gestión de Grupo Lorenzo, consolidando su presencia en la región y marcando un hito en el mercado local, el nuevo concesionario, que tendrá su apertura el 4 de diciembre, está ubicado en San Martín Sur 69, esquina Lavalle, Godoy Cruz. Ofrece una experiencia integral para los clientes, con un servicio posventa excepcional y una gama de modelos que se destacan por su equipamiento premium, materiales de alta calidad y terminaciones de lujo.

Por su calidad y relación precio-producto, la familia de SUV X35, X55, X55 II y X55 Plus es un éxito de ventas en la Argentina. Además, al moderno diseño y completo equipamiento de confort y seguridad se suma que todos los modelos de BAIC que se venden en el país cuentan con una garantía de 7 años o 100.000 kilómetros, inédita en el mercado local, lo que demuestra la confiabilidad de sus productos.

En Mendoza, el nuevo concesionario ofrecerá una gama excepcional y muy variada de modelos BAIC, entre ellos: X35, X55 II, X55 Plus, U5, EU5, BJ30 y BJ40.

Cabe destacar que Grupo Lorenzo no solo es un referente en el sector automotor de la región, sino también un impulsor de esta reconocida marca china. Después de la apertura del concesionario oficial BAIC en San Luis, ahora abre sus puertas en Mendoza como una apuesta estratégica para seguir posicionando a BAIC como la marca china de autos de lujo más elegida por los argentinos. “Estamos muy contentos de traer a la provincia una marca innovadora que se distingue por su tecnología, vanguardia y seguridad”, afirmó Juan Manuel Sales, gerente de Ventas de BAIC by Lorenzo.

Con esta apertura, BAIC by Lorenzo invita a los mendocinos a vivir una nueva forma de conducir, una apuesta al futuro. La concesionaria estará abierta al público y ofrecerá la posibilidad de participar en test drives exclusivos. Para más información, los interesados pueden seguir las redes sociales oficiales de BAIC by Lorenzo.

BAIC impulsa el fenómeno de los autos chinos en el país

Entre enero y septiembre, las marcas chinas aumentaron su participación con un crecimiento del 60% en patentamientos, destacándose BAIC por sobre otras.

Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el acumulado anual refleja un avance significativo, con un crecimiento del 60,4% en los primeros nueve meses del año, totalizando 500.089 unidades patentadas, frente a las 311.757 del mismo período en 2024. El sector proyecta un cierre de año con más de 600.000 vehículos nuevos registrados.

En este escenario, las marcas de origen chino se posicionan como actores clave, ampliando su oferta tras recientes lanzamientos y relanzamientos en el mercado local. Entre enero y septiembre de 2025 se vendieron 5.694 autos de 13 firmas chinas.

BAIC lidera con un 30% del mercado de autos chinos, equivalente a más de 2.500 unidades vendidas. El protagonismo de BAIC se concentra en el segmento SUV, con modelos como el X55 y la BJ30 4×4, el SUV híbrido más vendido en el país en octubre.

BAIC, un gigante automotriz con grandes lazos y récords de venta

BAIC Motors es un gigante automotriz que se destaca por la calidad y la tecnología de avanzada de sus modelos. De hecho, es el socio estratégico de Mercedes-Benz y fabrica en China los modelos Clase E de chasis largo, Clase C, el nuevo Clase A y los SUV Mercedes-Benz GLC y GLA.

Además, BAIC es líder mundial en ventas de vehículos totalmente eléctricos. En China, el mercado más grande del mundo de autos eléctricos, BAIC fue líder absoluto de ventas en 2017, con un total de 91.237 vehículos comercializados. También consiguió el récord mundial de ser el primer fabricante del planeta en superar las 10.000 ventas en un mes de un modelo totalmente eléctrico.

Esa enorme capacidad tecnológica y productiva del gigante chino sigue creciendo, ya que a la inversión conjunta de BAIC y Mercedes-Benz de 700 millones de euros para producir autos eléctricos (EV) y baterías realizada en 2017, este año se sumó un nuevo anuncio: ambas compañías decidieron construir una nueva fábrica en Beijing con una inversión de 1.550 millones de euros para fabricar coches eléctricos de la marca EQ de Mercedes-Benz.

Grupo Lorenzo, la nueva casa de BAIC en Mendoza

Grupo Lorenzo, que incluye BAIC by Lorenzo, opera 17 sucursales integradas con más de 500 empleados, tres centros logísticos y su propia flota de camiones, lo que garantiza operaciones eficientes en toda la región. Ofrece vehículos nuevos y usados, motocicletas, servicios posventa y soluciones de movilidad, representando a marcas líderes mundiales. Su cartera incluye concesionarios oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, BAIC, RAM, Voge y Autoferia, así como Motoki, especializada en motocicletas multimarca y movilidad eléctrica.