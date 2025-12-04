La histórica Casa del Fundador inicia nuevo capítulo: avanzan los planes para desarrollo inmobiliario de gran escala

La Casa del Fundador, uno de los inmuebles más icónicos y recordados de Mendoza por su legado en eventos sociales y corporativos, vuelve al centro de la escena. El predio, ubicado estratégicamente en la intersección de Acceso Sur y Aráoz, se encuentra en proceso de adquisición para convertirse en uno de los desarrollos inmobiliarios más importantes de los últimos años en el sur del Gran Mendoza.

El proyecto está liderado por el contador Daniel Díaz Diesel, referente con una amplia trayectoria en gestión empresarial. Fue gerente general de la Clínica de Cuyo, ejecutivo en compañías de Nueva York y Florida, y actualmente dirige el MBA de la Universidad de Congreso. Según adelantó, el plan cuenta con la viabilidad necesaria para avanzar hacia la compra y posterior reconversión del terreno.

Un espacio emblemático para Mendoza

Durante décadas, la Casa del Fundador fue sinónimo de celebraciones memorables. Su arquitectura distintiva, los amplios jardines y su accesibilidad privilegiada la posicionaron como uno de los salones más elegidos para casamientos, recepciones y encuentros corporativos de alto nivel.

Ese valor histórico y emocional, sumado a su ubicación estratégica, potencia el interés actual por su desarrollo.

Una propiedad con potencial único

El predio abarca 3,5 hectáreas de tierra premium y más de 2.000 m² construidos, una combinación prácticamente inexistente hoy en el mercado mendocino.

El plan maestro contempla:

Construcción de un salón de eventos con capacidad para 2.000 personas

Desarrollo de un estacionamiento preparado para 400 vehículos

Revalorización arquitectónica del inmueble y sus áreas verdes

Puesta en valor integral del predio para uso comercial y social

Se proyecta que este nuevo complejo se convierta en uno de los centros de eventos más grandes y modernos de la región.

Inversión estimada

Aunque los valores específicos no fueron informados oficialmente, especialistas del sector inmobiliario estiman que:

Un terreno de estas características y localización puede rondar entre USD 4 y 7 millones .

. La inversión para desarrollo, construcción y puesta en valor podría sumar entre USD 2 y 3 millones adicionales, dependiendo del diseño final y los estándares de obra.

Este rango de inversión posiciona al proyecto como una de las mayores apuestas de infraestructura privada en el corredor sur del Gran Mendoza.

Convocatoria a co-inversores

Como parte de la etapa inicial, Díaz Diesel abrió una convocatoria selectiva de co-inversores interesados en formar parte del proyecto.

La presentación oficial será realizada en un Café de Inversión el miércoles 10 de diciembre de 2025, donde se expondrá:

Modelo financiero

Plan de desarrollo

Esquema de participación

Proyección de rentabilidad

Un proyecto que redefine el futuro del sector eventos en Mendoza

La reactivación y transformación de la Casa del Fundador no solo recupera un espacio con fuerte identidad local, sino que propone un nuevo estándar para el mercado de eventos y desarrollos de gran escala en la provincia. Todo indica que será uno de los proyectos más relevantes del año para el sector inmobiliario regional.