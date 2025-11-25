La cadena tucumana LENO conquista nuevos mercados con sus hamburguesas estilo americano

La conocida marca nació en 2021 con la idea de traer el «real american food» a una provincia que no tenía acceso a ese concepto auténtico, de la mano de la familia Roldán, emprendedora y apasionada por la gastronomía.

«En un viaje por EEUU pudimos probar burgers de Nueva York, pollo frito de Chick Fill-A, hot dogs de Nathan’s y quisimos replicar esta experiencia, pero en nuestra tierra. Rescatar los clásicos americanos con la calidad y autenticidad que merecen», señala Federico Roldán, líder de marketing y desarrollo de marca de Leno.

La empresa familiar se completa con su hermano Diego, su papá Daniel y su mamá, María Isabel Llebeili: «A todos nos une la obsesión por hacer las cosas bien, desde la calidad del producto hasta la experiencia del cliente. Creemos en construir marca, no solo vender hamburguesas», destaca Federico.

Una propuesta original en «la tierra del sánguche de milanesa»

El desafío inicial fue posicionarse en una provincia como Tucumán, con una fuerte identidad culinaria y el sánguche de milanesa como verdadero símbolo gastronómico. La estrategia de Leno fue «no competir, sino ofrecer algo distinto, complementario», explica Roldán.

Así, la propuesta de la marca se define por la autenticidad en cada detalle, pasando por el pan, la carne, las salsas caseras y las recetas propias hasta la arquitectura y la música del local, diseñadas para brindar una experiencia 360°.

El principal diferencial de la marca se encuentra en ofrecer un producto premium con altos estándares de calidad en materia prima e insumos a un precio justo, evitando ser un fast food «descartable».

«El local físico es nuestro `flagship`, donde construimos marca y comunidad. El delivery y take away son extensiones de esa experiencia«, comenta Roldán.

El menú es amplio y flexible, adaptado a diferentes públicos -principalmente jóvenes y familias con niños- con opciones de hamburguesas fijas y temporales, papas fritas, rebozados, picadas, LENO Meals, LENO Kids y bebidas.

Modelo de franquicias y proyección estratégica

Actualmente, con 4 locales propios y 3 franquicias, la empresa se posiciona como la de mayor proyección en el Norte argentino y busca socios estratégicos para llevar adelante un ambicioso plan de expansión nacional e internacional. Todo ello bajo el concepto «The Real American Food» y con el asesoramiento especializado de la consultora líder en el rubro, Suraci Franquicias.

El objetivo para 2025/2026 es consolidar su presencia en Tucumán con 1 o 2 nuevos locales propios y, en paralelo, iniciar la expansión nacional con la apertura de la primera franquicia fuera de la provincia, para alcanzar un total de 10 puntos de venta.

A mediano plazo, sus dueños proyectan el desembarco en las principales plazas del país –Buenos Aires, Mendoza y Córdoba- así como la expansión hacia otras provincias del norte (Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja), alcanzando una red de entre 15 y 20 locales.

«En 5 años, soñamos que LENO sea la cadena de referencia de comida americana en gran parte del país y su expansión en al menos 5 provincias de Argentina o más. El modelo de franquicias es el ideal para crecer y que la marca conquiste nuevos paladares con un producto tan universal«, afirma Roldán.

En tanto, para los interesados en las franquicias, el perfil ideal de los inversores implica tener visión a largo y plazo y experiencia en retail, gastronomía o servicios. La marca, por su parte, ofrece un negocio estructurado, capacitación integral, manual de operaciones completo, soporte en apertura, apoyo en marketing, I+D y acuerdos con proveedores y seguimiento continuo.

Los interesados en más información acerca de las franquicias de Leno pueden comunicarse al Whatsapp 2613901935 o bien en www.suraci.com.ar