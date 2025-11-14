Kentucky Pizzería redobló la apuesta en Mendoza y abrió su segunda sucursal en la provincia

Kentucky, la clásica cadena de pizzerías con más de 80 años de historia, reforzó su presencia en Cuyo con la apertura de su segundo local en Mendoza, esta vez en La Barraca Mall (Las Cañas 1833, Guaymallén).

La marca, que desembarcó en la provincia el pasado 4 de noviembre con su primer local en el Mendoza Shopping, continúa su crecimiento en el interior apostando por una plaza estratégica y con gran respuesta del público.

“Mendoza nos recibió con muchísimo entusiasmo desde la primera apertura, y esta segunda sucursal en La Barraca es una oportunidad para seguir creciendo y compartir lo que somos: una marca con historia, pero siempre cercana y lista para acompañar los momentos cotidianos”, destacaron desde la compañía.

El nuevo espacio combina la clásica pizza al molde, dorada y generosa en muzzarella, con una carta que también incluye ricas y abundantes empanadas, pensadas para disfrutar en cualquier momento del día.

Con esta apertura, Kentucky reafirma su compromiso de acercar sus sabores emblemáticos a más argentinos, manteniendo la calidad y tradición que la convirtieron en un ícono nacional de la pizza.

Datos del local

Dirección: La Barraca Mall (Las Cañas 1833, Guaymallén)

Horario del local: todos los días de 10 a 22hs



Acerca de Kentucky Pizzería

Con más de 80 años de historia, Kentucky es sinónimo de calidad y emblema de la pizza al molde en Argentina. Fundada en Buenos Aires, la cadena se ha expandido a lo largo del país, llevando su famosa pizza a miles de clientes. La marca se caracteriza por mantener su receta tradicional y por su compromiso con la calidad en cada uno de sus productos.